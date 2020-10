Überleben im Warschauer Ghetto: „Unfassbar eindrucksvolles“ Zeitzeugen-Gespräch in Neustadt

Das Orlatal-Gymnasium in Neustadt an der Orla.

Um das Buch „Jugend in Flammen“, das den Widerstand eines Teenagers und seinen Kampf ums Überleben im Warschauer Ghetto thematisiert, ging es am 15. September bei einer musikalischen Lesung und einem Zeitzeugengespräch mit Aliza Melamed Vitis-Shomron im Zuge der Achava-Festspiele Thüringen. Trotz erschwerter Umstände wurde es ihr ermöglicht, den Schülern der 12. Klasse des Orlatal-Gymnasiums ihr Anliegen per Video mitzuteilen.

Sie berichtete zwar auf Englisch und Hebräisch und doch war ihre Botschaft für die Schüler unmissverständlich. „Die 91-jährige Aliza kämpft bis heute nicht nur für ein wachsendes Verständnis gegenüber dem israelischen Volk und seiner Lebensweise, sondern auch für zwischenmenschliche Akzeptanz sowie Bewahrung und Fortleben der jüdischen Erinnerungskultur“, schreiben die Schüler in einem Bericht über die Veranstaltung, den sie der OTZ zukommen ließen.

„Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, Frieden zwischen allen ethnischen und religiösen Gruppen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen nicht vergessen, was uns die Geschichte gelehrt hat“, heißt es weiter. Mit Worten, die ganz persönlich an die Zeitzeugin gerichtet werden, drücken die Schüler ihre Dankbarkeit aus:

Mehr Verständnis für Schicksal der jüdischen Bevölkerung

„Werte Frau Vitis-Shomron, uns Schüler des Orlatal-Gymnasiums aus Neustadt (Orla) hat Ihre Botschaft erreicht. Die Begegnung mit Ihnen und Ihrer Geschichte war unfassbar eindrucksvoll und erweiterte nicht nur unser Verständnis für das Schicksal der jüdischen Bevölkerung, sondern bereitete auch die Grundlage für eine offene Diskussionsrunde im Zuge der Nachbereitung.“

Zur Geschichte: Aliza Melamed Vitis-Shomron ist nur eine von wenigen Jugendlichen der Hashomer Hatzair, einer bekannten Jugendbewegung im Warschauer Ghetto, die den mehrere Wochen langen Aufstand (1943) der im Ghetto gefangenen Juden gegen die deutsche Besatzungsmacht überlebten. Die meisten Mitglieder der am Aufstand beteiligten Widerstandsorganisation hatten ihre Familie und viele Freunde verloren, so auch Aliza Melamed Vitis-Shomron. Sie wurde in Warschau in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie geboren, in der sich jüdische Tradition mit polnischer Kultur vermischte. Im September 1939, als die Nazis ihre Terrorherrschaft in Europa begannen und in Polen einfielen, war sie elf Jahre alt.

Der Welt von den Schrecken des Holocausts erzählen

Auch, als sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht wurde, gelang es ihr zu überleben. Immer noch spricht sie davon, dass die Mitgliedschaft bei Hashomer Hatzair ihr dabei stets Hoffnung gab und sie ermutigte, weiter zu kämpfen. Heute lebt Aliza Melamed Vitis-Shomron in einem Kibbuz, einer ländlichen Kollektivsiedlung in Israel, und macht es sich zur Aufgabe, der Welt von den Schrecken des Holocausts zu erzählen. Sie hat weltweit Vorträge über den Aufstand gehalten und zahlreiche Jugendgruppen bei ihren Besuchen in Polen begleitet. In ihren Tagebüchern beschrieb sie die Geschichte ihrer Familie, die im besetzten Warschauer Ghetto ums Überleben kämpfte. Diese Tagebücher und späteren Schriften bildeten die Grundlage für ihr Buch „Jugend in Flammen“, das bald auf Deutsch erscheint.