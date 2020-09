Uhu konnte in Lausnitz aus Weidezaun gerettet werden

Als Landwirt bewirtschaftet Konny Richter aus Weltwitz in der Flur Lausnitz Grünlandflächen. Am 1. September gegen 14.30 Uhr führte er einen Kontrollgang durch, um nach den dortigen Weidetieren zu sehen.

Mehrere Rabenkrähen flogen über der Fläche und machten ihn auf einen großen Vogel aufmerksam. Dieser hatte sich bei seinem nächtlichen Flug in einem Weidezaun verfangen. Es war ein Uhu.

Glücklicherweise trug das Tier nur leichte Schürfwunden davon. Foto: Konny Richter

Um die Eule zu retten versuchte er zunächst, einen Ansprechpartner vom Naturschutz im Landratsamt Schleiz zu erreichen, was aber misslang. Wenig später klingelte in der Praxis für Physiotherapie Bechstein-Alletsee in Neustadt das Telefon. Thilo Alletsee hob ab. Er hat schon öfter ehrenamtlich in heiklen Situationen geholfen, wenn es um Belange des Artenschutzes ging. Dem Nabu-Mitglied wurde der Notfall schnell geschildert. Die Arbeit an der Rezeption wurde zum Teil von Arbeitskollegen übernommen, damit der Helfer zum Ort des Geschehens eilen konnte, um den Vogel möglichst schnell zu befreien.

Draht musste stückchenweise mit Zange entfernt werden

Der Uhu hatte sich in den stromführenden Maschenweidezaun verheddert. Der Flächeneigentümer hat sofort den Strom abgeschaltet, damit der Vogel mit seiner Spannweite, die bis zu 1.50 Meter betragen kann, nicht durch Berührung mit dem Erdboden weiteren Schaden erleidet. Trotzdem war es nicht möglich, das Tier schnell zu befreien, zu viel Draht war um einen Fuß gewickelt.

Konny Richter zerschnitt den Zaun, damit der Draht stückweise mit einer Zange entfernt werden konnte. Das gelang schließlich auch. Neben leichten Schürfwunden am Fang wurde keine ernsthafte Verletzung festgestellt.

Zur Überraschung aller trug der Vogel einen Fußring mit der Nr. BA 020699. Unverzüglich wurde durch den Nabu die Vogelwarte Hiddensee informiert, die schnell reagierte. Demnach wurde der Vogel als Nestling am 11. Mai 2015 bei Oelsnitz im Vogtland beringt. Der geschützte Uhu konnte wieder in die Freiheit entlassen werden.