Ukraineabend am Donnerstag auf Burg Ranis

Ranis. Musik, Lesung und Erfahrungsberichte. Diese Stimmen sind zu hören:

Der Lese-Zeichen e. V. lädt zu einem „musikalischen Leseabend im Zeichen der Ukraine“ auf Burg Ranis ein.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. November, statt und Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der gebürtige Ukrainer Anatoli Michaelis ist eigentlich Zirkusmusiker, lebt in Weimar und unterrichtet in Jena Trompete. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist er gemeinsam mit seiner Frau, der Pianistin Viola Michaelis, mehrfach ins Kriegsgebiet gereist mit dem Ziel, den Kindern in seinem Heimatland für ein paar Momente ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Nun sind sie mit ihrer Musik und ihren Erfahrungsberichten in Ranis zu Gast.

Unterschiedliche Perspektiven auf die Gründe für den Krieg

Mit Ganna Gnedkova und Kateryna Mishchenko sind außerdem zwei junge Autorinnen vor Ort, die Bücher herausgegeben haben, in denen unterschiedliche Perspektiven auf die Gründe für den Krieg und die Gegenwart in der Ukraine eröffnet werden. „Ukraine mon amour“ aus dem Passagen Verlag ist eine essayistische Chronik des russischen-ukrainischen Krieges, der eigentlich 2013 begann. Der Band „Aus dem Nebel des Krieges“ (Suhrkamp Verlag) beschreibt und analysiert indes die Situation kriegstraumatisierter Menschen und ihre Fähigkeiten, sich in sehr unklaren Zeiten dennoch zu behaupten.

Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.lesezeichen-ev.de/tickets