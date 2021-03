Einziges Projekt in Thüringen: Umarmungen für Neustädter Umweltschule

Gemeinsam mit zwei Projekten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen kämpfe die Neustädter Einrichtung um den 1. Platz in der Wettbewerbskategorie „Toleranz“, teilte die Awo Saale-Orla mit. Über den Sieg entscheide das Ergebnis einer Online-Abstimmung. Die Schlossschule kann noch bis Donnerstag, 4. März, 10 Uhr, mit einem Klick beziehungsweise einer „Umarmung“ auf der Facebook-Seite des Awo-Bundesverbandes (www.facebook.com/awo.bundesverband.3) unterstützt werden.

Die Schlossschule will mit dem Credo punkten, dass der Klimawandel ein Thema für jeden einzelnen Menschen sei. Dieses Bewusstsein werde bei den Schülern seit 2019 mit Umweltprojektwochen und Baumpflanzaktionen geschärft. Die Auszeichnung als „Thüringer Nachhaltigkeitsschule/Umweltschule in Europa“ im vergangenen Herbst sei ein „motivierender Ansporn zur Weiterarbeit in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, so die Schlossschule in ihrer Wettbewerbspräsentation.