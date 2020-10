Im großen Stil wird derzeit die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Krölpa auf Vordermann gebracht. Einige Baustellen konnten in den vergangenen Wochen bereits abgeschlossen werden.

Wie Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wählergemeinschaft Krölpa) sagt, habe man Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro für den Krölpaer Kindergarten bekommen. Bereits im Frühjahr haben erste Bauarbeiten begonnen – zunächst im Innenbereich. „Der Hygienebereich und Wirtschaftsräume wurden umgebaut“, so der Bürgermeister.

Beispielsweise wurden im Zuge dessen die Toiletten den Gegebenheiten angepasst. Dazu zählt unter anderem, dass auch die Kleinsten jetzt für ihre Größe passende Toiletten haben.

Corona-Zeit für Arbeiten im Inneren des Hauses genutzt

Ein neues Raumkonzept wurde außerdem erstellt und umgesetzt. Dazu wurden unter anderem Trockenbauwände eingezogen.

„Wir haben die Corona-Zeit dahingehend gut genutzt“, sagt Jonas Chudasch, denn die Arbeiten wurden alle in der Zeit erledigt, in der keine Kinder in die Einrichtung gebracht wurden.

Die Kindertagesstätte in Krölpa. Foto: Dominique Lattich

Aktuell steht der Außenbereich im Fokus. Und der Bagger unter ständiger Beobachtung der Kinder, wie die Leiterin Katrin Schulze schmunzelnd erzählt. „Er wird nur selten aus den Augen gelassen.“

Für die Kinder ist der Umbau ihres Gartens eine aufregende Abwechslung. Doch soll er vor allem auch nützlich sein.

„Es gab etliche Stolpersteine und Kanten, außerdem haben sich bei der Entwässerung Probleme dargestellt“, so Chudasch. Einige Bereiche auf dem Gelände seien bereits neu gepflastert, andere hingegen so angehoben, dass Stolperfallen ausradiert werden.

Erneuert wurden im Zuge der ersten Bauarbeiten auf dem Gelände auch die Federwippen und unter dem Kletterbaum werden demnächst noch Matten befestigt. Fallschutzkies wird es indes im Schaukelbereich geben.

Neben Fördermitteln noch 7000 Euro Eigenanteil draufgepackt

Die Hütten, in denen verschiedene Spielzeuge für die Kinder aufbewahrt werden, werden ebenso Stück für Stück gegen haltbare Container ersetzt. „Die erste ist schon weg, die zweite wird bald fallen“, sagt Jonas Chudasch.

Das gilt auch für drei Bäume, die krank sind und deswegen bald entfernt werden müssen. Ein Sonnensegel soll an dieser Stelle schattenspendender Ersatz sein. Und derzeit ist man noch im Gespräch darüber, welche Baumart zusätzlich ersatzweise gepflanzt werden kann.

„Kinder sind unsere Zukunft“, so der Bürgermeister, während er seinen Blick auf den Spielplatz richtet. Darum sei es eine Daueraufgabe, sich um die Kindertagesstätte zu kümmern und alle Vorhaben bestmöglich umzusetzen.

Neben den Fördermitteln habe man noch 7000 Euro an Eigenmitteln draufgepackt. „Es ist Geld, das man gern in die Hand nimmt, weil es letztlich sinnvolle Investitionen sind.“ Gute Bedingungen seien enorm wichtig.

Mit Michael Schumann, der noch kurz vor der Bauberatung den Bagger bediente, habe man einen sehr guten Partner gefunden. Unter den eingereichten Ausschreibungen habe er das beste Angebot abgegeben, wie Jonas Chudasch sagt.

Gute Zusammenarbeit zwischen Krölpa und der Volkssolidarität

Auch die Volkssolidarität Pößneck, die Träger der Kindertagesstätte ist, habe sich als guter Partner bewährt. „Die Zusammenarbeit mit dem Träger funktioniert immer gut durch kurze Wege, genaue Absprachen und einem guten Team vor Ort“, so Chudasch.

Insgesamt sind derzeit 76 Kinder in dem Krölpaer Kindergarten untergebracht.