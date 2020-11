Umgestaltung des Skaterplatzes in Neustadt bleibt im Blick

Die Umgestaltung des Skaterplatzes in der Karl-Liebknecht-Straße in Neustadt ist schon länger im Gespräch. So wünschen sich die Jugendlichen, welche regelmäßig auf der Anlage ihre Freizeit verbringen, dass diese umgestaltet und beispielsweise um einige Geräte erweitert wird. Darüber hinaus werden nach rund 20 Jahren in Betrieb und bisher lediglich kleinen Instandsetzungsmaßnahmen, nun auch größere dringend nötig.

Bereits vor einigen Wochen verschafften sich die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung bei einem Vor-Ort-Termin einen Überblick auf dem Skaterplatz und kamen dort mit Jugendlichen ins Gespräch. In der jüngsten Sitzung des Gremiums war die Anlage erneut ein Thema. Unter anderem, weil es immer wieder Probleme mit sich sammelndem Wasser in der Mitte des Skaterplatzes gibt. Ausschussmitglied Steffen Engler (CDU) berichtete in der Sitzung über einen Vor-Ort-Termin, den er kürzlich mit einem Bitumenexperten der Neustädter Firma Otto Alte-Teigeler organisiert hatte, um sich gemeinsam den Belag der Anlage anzusehen. Nach der Begutachtung habe sich die Firma bereit erklärt, kurzfristig zu helfen, sagte Steffen Engler. Vorgesehen sei, mit einem Schneidegerät den Belag mit kleinen Riefen zu versehen, durch welche das Wasser ablaufen könne. „Die Firma würde das kostenlos anbieten, als Sponsoring“, sagt Steffen Engler. Der Fachmann habe allerdings bei dem Termin zu verstehen gegeben, dass dies keine langfristige Lösung sei. Um das Problem zu beheben, müsste der Belag des Skaterplatzes gänzlich erneuert werden. Letztlich war man sich nach der Erörterung des Themas im Ausschuss einig, die kurzfristige Maßnahme vornehmen zu lassen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag ausgeführt. Darüber hinaus sollen weitere Vorhaben auf der Anlage vorbereitet und in einem mehrstufigen Verfahren umgesetzt werden. Dazu will man für das kommende Jahr Mittel in den städtischen Haushalt einstellen und eine Planung in Auftrag geben. Wichtig sei bei den weiteren Schritten, mit den Jugendlichen im Dialog zu bleiben und deren Vorstellungen im Rahmen der Möglichkeiten einzubeziehen. Ebenso sollen Fördermöglichkeiten für die Umgestaltung des Skaterplatzes geprüft werden.