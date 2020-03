Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umwege einer Spende

„Man hätte das Geld auch an eine Schule spenden können.“ Dieser Satz fällt oft von Außenstehenden, wenn es um Zuwendungen geht. Bei einem Termin am Wisentgehege in Ranis war das ein Teil des Gesprächs. Wird dieser Satz nach der Spende für das Gehege kommen?

Eigentlich ist es unnötig, diese Kritik zu äußern, denn wie erzählt wurde, kommen neben normalen Besuchern auch regelmäßig Schulklassen an das Wisentgehege, um die Tiere in der Natur zu sehen. Also kommt die Spende über einen Umweg durch Ranis letztlich doch der Bildung zugute. Dort erleben Kinder, dass beispielsweise Vögel das Fell der Tiere für ihre Nester holen. Im theoretischen Teil des Biologieunterrichts hätten sie wahrscheinlich schon davor – bestenfalls wenigstens nur im Geiste – die Augen geschlossen. Dort können sie selbst das Verhalten der Jungtiere sowie der Eltern beobachten, Schlüsse ziehen, spekulieren und sich darüber austauschen.

Lernen durch Praxis, durch eigene Beobachtungen, durch die Sinne (Tastsinn im Winsentfall ausdrücklich ausgeschlossen): das motiviert nicht nur Kinder, sondern oft auch Erwachsene dazu, sich weiterzubilden, für Neues zu interessieren, auszuprobieren und vielleicht neue Leidenschaften zu entdecken.