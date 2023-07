Unangeschnalltes Kind bei Unfall auf Parkplatz Rodaborn verletzt

Triptis. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Ausparken ein fahrendes Auto übersehen. Der Junge saß unangeschnallt im Auto und wurde am Kopf verletzt.

Beim Ausrangieren stieß ein Lkw mit Anhänger am Freitagabend auf dem Parkplatz Rodaborn an der A9 mit einem Auto zusammen. Laut Polizei hatte der 36-jährige Lkw-Fahrer den Pkw beim rückwärtsfahren übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein neun Jahre alter Junge verletzt. Er war im Auto des 36-Jährigen als Beifahrer nicht angeschnallt gewesen und nach vorn geschleudert worden. Dabei stieß er sich am Kopf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Den Fahrer des Pkw erwartet nun ein Bußgeld, da er nicht dafür gesorgt hatte, dass sein Kind angeschnallt war.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.