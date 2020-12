Ein 38-jähriger Pößnecker hatte im Frühjahr einen schlechten Tag. Das ließ er anscheinend an seiner Lebensgefährtin aus, um dann aus der Wohnung beziehungsweise an die frische Luft zu rennen.

Im Flur des Mehrfamilienhauses lief er einem Nachbarn über den Weg und dieser fragte den 38-Jährigen, ob denn bei ihm zu Hause alles gut sei. Ob das nun mitfühlend klang oder aber eher ironisch, wissen nur die beiden Männer.

Auf jeden Fall fühlte sich der 38-Jährige veranlasst, seinen Nachbarn durch die offene Tür in dessen Wohnung zu schubsen. Das ließ sich der Nachbar nicht bieten.

Aus dem Nichts entwickelten sich wohl unüberhörbare Handgreiflichkeiten, die die herbeigeeilte Lebensgefährtin des Nachbarn mit vollem Körpereinsatz zu schlichten versuchte. Das schien den beiden Streithähnen egal zu sein. Sie ließen erst dann voneinander ab, als die Schlichterin vom 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht getroffen wurde. Das brachte ihm nun eine Anklage wegen Körperverletzung ein.

„Ich weiß, ich hätte meinen Nachbarn nicht schubsen dürfen“, erklärte der 38-Jährige immer und immer wieder vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck. Selten hinterlassen Angeklagte einen so reuigen und einsichtigen Eindruck, wie ihn der Pößnecker an den Tag legte. Kein Wunder, denn dem Vater von drei Kindern, dem im vergangenen Jahr der Rest einer Gefängnisstrafe erlassen wurde, drohte nämlich, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt wieder einzufahren.

Arbeit hilft gegen dumme Gedanken

Er habe mittlerweile einen nicht schlecht bezahlten Produktionshelfer-Job, versicherte der 38-Jährige. Zwei Bußgelder zahle er pünktlich in Raten ab. Seiner Bewährungshelferin stelle er sich regelmäßig vor. Und seiner Überschuldung versuche er mit der Privatinsolvenz beizukommen. „Ich gehe gern auf Arbeit, sonst komme ich nur auf dumme Gedanken“, sagte der insgesamt acht Mal vorbestrafte Mann. Wenn nur die Unbeherrschtheit im Frühjahr nicht gewesen wäre.

Die Wahrheitsfindung gestaltete sich jedenfalls schwierig, weil sich der Nachbar kurz vor dem Prozess krank gemeldet hatte. So blieb die Erzählung des 38-Jährigen unwidersprochen, wonach die erste Faust vom Nachbarn gesetzt worden sei und er nur in Notwehr gehandelt habe. Die Lebensgefährtin des Nachbarn versuchte auch im Zeugenstand noch zu schlichten, indem sie erklärte, dass sich beide Männer „gegenseitig hochgeschaukelt“ hätten. Ihrer hätte an dem Abend auch etwas getrunken.

Ob sie gezielt oder irrtümlich die Faust abbekommen habe, könne sie nicht sagen. Es sei wohl aus Versehen gewesen. Der 38-jährige habe sich jedenfalls unmittelbar nach dem Volltreffer entschuldigt. Im Mehrfamilienhaus scheint die Welt auch sonst wieder in Ordnung zu sein.

Dieses Glück wollte Richter Dieter Marufke nicht zerstören, so dass er das Verfahren gegen den 38-Jährigen mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft vorläufig mit einer Auflage einstellte. So ist der Pößnecker das Problem erst dann ganz los, wenn er eine Geldauflage von 400 Euro an ein sozialintegratives Projekt der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein überwiesen, ersatzweise fünfzig gemeinnützige Arbeitsstunden nachgewiesen hat.