In Pößneck haben Unbekannte auf dem Geländer einer Regelschule gewütet (Symbolbild).

Unbekannte randalieren an Regelschule in Pößneck

Pößneck. Der oder die Täter beschädigten dabei nicht nur die Fassade der Pößnecker Regelschule.

Großen Schaden haben unbekannte Randalierer an einer Schule in Pößneck angerichtet. Laut Polizei wüteten sie im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf dem Gelände in der Karl-Marx-Straße.

Beschädigt haben sie dabei mehrere Lampen, eine Glastür und auch die Fassade der Regelschule. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Nun ermittelt sie und sucht nach Zeugen.