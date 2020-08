Neustadt/Orla . In Neustadt an der Orla haben am Wochenende bisher Unbekannte durch blinde Zerstörungswut einigen Schaden angerichtet.

Unbekannte richten in Neustadt/Orla einigen Schaden an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte richten in Neustadt/Orla einigen Schaden an

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend sorgten Vandalen in Neustadt/Orla für einige Schäden. Wie die Polizei am Montag informierte, machten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an einer Baustellenabsicherung in der Gartenstraße zu schaffen.

Es wurden drei Plastik- Absperrgitter aus den Betonverankerungen gerissen und in den dort befindlichen Siechenbach geworfen.

Über die nun ungesicherten, auf der Fahrbahn liegenden Betonfüße sei mindestens ein Auto gefahren. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet darum, dass sich weitere Verkehrsteilnehmer melden, die ebenfalls über die Betonfüße mit ihren Fahrzeugen im o.g. Tatzeitraum gefahren sind.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, welche die Absperrgitter in den Siechenbach geworfen haben. Auch eine in der Nähe befindliche Holzbank wurde Opfer der Zerstörungswut. So seien bei der Bank mehrere Holzlatten angezündet und eine kaputt getreten worden.

Hinweise zu dieser Straftat nimmt ebenfalls die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 036634310 entgegen.