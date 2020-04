Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte treten Autospiegel ab - Unfall auf der Chausseehauskreuzung

Mehrere Autos mutwillig beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Pößneck mehrere Autos verschiedener Marken, welche in der Tuchmacherstraße parkten, durch unbekannte Täter beschädigt. Durch das Abtreten von Außenspiegeln entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

Unfall auf der Chausseehauskreuzung

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhängers die Jenaer Straße und beabsichtigte laut Polizei an der Chausseehauskreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige Frau in ihrem Golf, welche ihm entgegen kam und vorfahrtsberechtigt war.

Mittig der Kreuzung kam es daher zu einer Kollision. Personen wurden nicht verletzt.

