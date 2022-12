Unbekannter Fahrer beschädigt in Pößneck ein Auto

Pößneck. Der unfallflüchtige Fahrer hat das andere Auto beim Ausparken auf einem Parkplatz demoliert.

Ein unbekannter Fahrer hat ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt und ist anschließend abgehauen. Zu dem Vorfall ist es am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr gekommen.

Laut Polizei ist der unfallflüchtige Fahrer vermutlich beim Ausparken mit seinem Auto an den hinteren Kotflügel sowie die Stoßstange eines VW gefahren. Dieser stand auf dem Parkplatz hinter einem Kreditinstitut in der Unteren Johannisgasse in Pößneck. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Eine Frau hatte die Unfallflucht bemerkt und die Halterin des beschädigten VW darüber informiert. Leider wurde der Name der Zeugin nicht dokumentiert. Daher wird sie auf diesem Weg gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter Telefon 03663/ 43 10 zu melden.