Unfall bei Pößneck: Ein Schwerverletzter und 8000 Euro Schaden

Oppurg. Es kam auf der B281 bei Pößneck zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 60-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Dabei entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Auf der B281 kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Ein 60-jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der B281 von Pößneck kommend in Richtung Oppurg unterwegs. Noch vor dem Ortseingang Oppurg beabsichtigte der Fahrer an einer Einmündung nach links abzubiegen.

Hierbei übersah er den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 30- jährige entgegenkommende Fahrer wurde leicht verletzt, der 60- jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Wie die Polizei mitteilte, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

