Unterkühlte, alkoholisierte Elfjährige in Pößneck aufgegriffen

Pößneck. In Pößneck wurde eine alkoholisierte, unterkühlte Elfjährige aufgegriffen. Die Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, bemerkte der Wernburger Unternehmer Uwe Oldenburg im Vorüberfahren auf dem Weg nach Pößneck eine jugendliche Gruppe am Pößnecker Hausberg Altenburg. Er habe kurz darauf angehalten und gesehen, wie „drei Jungs im Alter zwischen elf und dreizehn einem elfjährigen Mädchen Alkoholisches anboten und sie es konsumierte.“ Ausgerechnet das sei auf der von Oldenburg selbst gestifteten Sitzbank passiert.

Die Jungs wären sodann geflüchtet, als sich Oldenburg näherte. Eine zwischenzeitlich hinzugerufene Freundin der Elfjährigen habe versucht, dass alkoholisierte und unterkühlte Mädchen von der Spitze der Altenburg hinab zu begleiten. Was allerdings nicht wirklich klappte, wie der Unternehmer weiter berichtet.

„Es hat geschneit, es war um die null Grad, sie hat gefroren.“

„Erschreckend war auch das: Ein Pärchen ging dort spazieren, ich bat sie um Hilfe. Aber sie drehten sich nur weg und gingen“, ergänzt Uwe Oldenburg. Er sagt betroffen weiter: „Es hat geschneit, es war um die null Grad, sie hat gefroren. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich es nicht gesehen und etwas getan hätte.“ Der hinzugerufene Rettungsdienst und die Polizei nahmen das unterkühlte Mädchen in Obhut, bestätigt die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Stefanie Kurat. Laut Aktenlage sei die Elfjährige als „nicht erheblich alkoholisiert“ eingestuft worden. Ihre Daten wurden aufgenommen, das Jugendamt des Saale-Orla-Kreises verständigt. Aber keine weiteren angeblich beteiligten Jugendlichen wurden von der Polizei protokolliert. Ebenso im Dunkeln bleibe, wie sie zu dem Alkoholpegel gekommen sei, so Kurat weiter.

Die Elfjährige sei anschließend durch den Rettungsdienst ins Pößnecker Krankenhaus gebracht und später durch denselben an die Mutter übergeben worden, teilte die Sprecherin abschließend mit.

