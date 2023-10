Unterschriftensammlung in Pößneck, Kandidaten-Forum zur Linkenmühlenbrücke und Führungen durch die Rosenbrauerei – Kurze Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Ein Ausblick auf Veranstaltungen der kommenden Tage, Öffnungszeiten und ein Meldung der Polizeiinspektion Saale-Orla.

Unterschriftensammlung in Pößneck und Bodelwitz

Die Unterschriftensammlung mit der Forderung „Erhalt des Pößnecker Krankenhauses mit einer dauerhaften Aufrechterhaltung der 24-Stunden-Notaufnahme“ ist in der Phase des Endspurts. Wer in dieser Frage noch Stellung beziehen will, ist an entsprechenden Informationsständen am Freitag, 13. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Pößnecker Fußgängerzone und von 17 bis 18 Uhr am Bodelwitzer Sportlerheim willkommen.

Tanztee im Pößnecker Schützenhaus

Im Pößnecker Schützenhaus wird am Donnerstag, 19. Oktober, ein weiterer Tanztee gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass schon ab 14 Uhr und Ausklang gegen 18 Uhr. Frei nach dem Motto „Darf ich bitten?!“ legt der Pößnecker DJ Michael Beutel („Disco mit M“) auf. Karten gibt es nur an der Nachmittagskasse, Reservierungen sind allerdings unter Telefon 0 36 47/44 59 800 jetzt schon willkommen.

Radfahrer bei Unfall in Pößneck verletzt

Bei einem Unfall in Pößneck hat sich am Dienstagabend ein Radfahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 44-Jährige gegen 21.15 Uhr aus Richtung Wernburg kommend in der Straße des Friedens unterwegs. Als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte der Mann und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Warum der 44-Jährige seine Fahrspur nicht halten konnte, ist laut Polizei bisher noch nicht geklärt.

Führungen durch die Pößnecker Rosenbrauerei

In der Pößnecker Rosenbrauerei sind bei ausreichender Teilnehmerzahl auch in diesem Jahr Brauereibesichtigungen möglich. Die Führungen für Gruppen ab zehn volljährigen Personen durch die Produktion und das hauseigene Brauereimuseum mit Verkostungen im Schalander gibt es in drei Varianten: von „klassisch“ mit einer einstündigen Dauer bis „maxi“ mit einem dreistündigen Aufenthalt und Schlachteplatte. Notwendig ist eine Anmeldung, die möglich ist unter www.rosenbrauerei.de.

Das Rosenbrauerei-Museum in Pößneck. Foto: Peter Michaelis / Archiv

Drei Landratskandidaten und die Linkenmühlenbrücke

Weniger als drei Monate vor der Wahl eines neuen Landrates im Saale-Orla-Kreis findet am Montag, 16. Oktober, um 15 Uhr eine öffentliche Diskussion mit den Landratskandidaten zur Frage der Linkenmühlenbrücke statt, und zwar direkt in der Gaststätte Zur Linkenmühle. Es lädt der Gössitzer Bürgermeister Sandro Schindler ein. Zugesagt haben ChristianHerrgott (CDU), RalfKalich (Linke) und UweThrum (AfD), abgesagt habe die parteilose SPD-Kandidatin ReginaButz. Nach einer Sieben-Millionen-Euro-Zusage des Bundes ist neue Brückenbau-Hoffnung aufgekeimt, es sind aber auch viele Fragen noch offen.

Wanderung durch das Teichgebiet

Am Sonntag, 15. Oktober, um 9.30 Uhr wird zu einer ornithologischen und naturkundlichen Wanderung durch das Land der Tausend Teiche eingeladen. Vorgestellt wird die Region als international bedeutsamer Lebens- und Schutzraum für Vögel und Amphibien. Referent ist der Natur- und Landschaftsführer VolkerVopel. Start und Ende ist auf dem Parkplatz am Dörringenteich zwischen Dreba und Plothen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wanderung im Programm der diesjährigen Fisch- und Wildwochen im Land der Tausend Teiche wird am Sonnabend, 21. Oktober, um 9.30 Uhr wiederholt.

Öffnungszeiten des Pößnecker Stadtarchivs

Das lokal- und regionalgeschichtliche Stadtarchiv Pößneck mit seiner umfassenden Foto- und Postkartensammlung sowie verschiedenen anderen Beständen wie Zeitungen der regionalen Presse seit 1828 ist dienstags in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, ferner nach Absprache geöffnet. Für heimat- und familiengeschichtlich Interessierte empfiehlt sich die Vereinbarung eines Termins unter Telefon 0 36 47/50 03 13. Aktuelle Nutzungsbedingungen können mit einer E-Mail an archiv@poessneck.de erfragt werden.