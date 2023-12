„Unterwegs“ zwischen Gedanken, Liebe und Einsamkeit

Plauen Mit großer Release-Party wird die votgländische Band Polis ihre inzwischen vierte Scheibe, aber das erste Live-Album präsentieren

Eine Art Adventskalender bis zur Veröffentlichung ihres ersten Live-Albums hat die Band Polis aktuell gewählt. Nach drei Studio-Scheiben erscheint am 30. Dezember die erste Live-Platte mit dem Titel „Unterwegs I“. Darauf zu hören sind Mitschnitte von zwei Konzerten, unter anderem von einem Festival in Thüringen, mit insgesamt acht Liedern und über einer Stunde Spielzeit.

Polis wurde 2010 von Christian Roscher (Gesang), Christoph Kästner (Gitarre), Marius Leicht (Keyboard) und Andreas Sittig (Bass) gegründet. Am Schlagzeug sitzt inzwischen Sascha Bormann. Die Band setzt auf deutsche Texte und einen musikalischen Blumenstrauß aus Progressive Rock, Artrock, Hard Rock mit Färbung der progressiven Ost-Rockmusik und dem westdeutschen Krautrock.

Releaseparty in der Röste

Um die Zeit bis zum vorletzten Tag des Jahres zu überbrücken, gibt es aktuell jeden Freitag ein Lied vom Album über die Social-Media-Kanäle der Musiker. Am 8. Dezember machte „Danke“ den Anfang, am 15. folgte die „Die Einsamkeit“ und am 22. Dezember erscheint „Sag mir“ mitsamt Live-Video. Das aufgenommene Material zum Albumfinale „Blumenkraft“ wurde bereits veröffentlicht. „Danke für den Weg, danke für die Reise, draußen ist laut, doch bei dir bin ich leise“, wer diese Textzeilen live hören möchte, sollte die Release-Party am 30. Dezember in der Alten Kaffeerösterei in Plauen nicht verpassen. Dann wird das Album vorgestellt. Als Gäste werden an diesem Abend die Jungs der Psychedelic-Rockband Smokemaster aus Köln spielen.

Abendkasse: 18, Euro, Vorverkauf: 15 Euro, Ermäßigt: 12 Euro Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

Videos der Band: https://polisband.de/video