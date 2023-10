Urlaub für die Augen: 13 reizvolle Motive aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Schleiz. Zum dritten Mal gibt es einen OTZ-Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis mit Fotografien von Lutz Prager. Die Details:

Die Ostthüringer Zeitung bringt zum dritten Mal einen Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis heraus. Zwei Euro von jedem verkauften Exemplar gehen als Spende an die Aktion „Thüringen hilft“ von Funke Thüringen und der Diakonie Mitteldeutschland, die seit vielen Jahren auch im Orlatal und Oberland regelmäßig öffentliche Einrichtungen und Menschen in Not mit nicht unerheblichen Geldbeträgen unterstützt.

Die Staumauer des Bleilochstausees im Frühling ziert das April-Blatt des OTZ-Benefizkalenders 2024. Foto: Lutz Prager

Der 2024er Monats- und Wandkalender im A3-Format heißt programmatisch „Von Oberland bis Orlatal“. Den Saale-Orla-Kreis von einigen seiner schönsten Seiten stellt wieder Lutz Prager vor. Den passionierten Fotografen aus Döbritz und Chef vom Dienst der OTZ kennen viele der langjährigen Leser noch aus seinen Zeiten als Redakteur in Pößneck und Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis.

Die Heimat neu entdecken

Sein drittes Kalenderwerk versteht sich wie schon die Editionen aus den vergangenen Jahren als Liebeserklärung an seine Heimat und zugleich eine Einladung, diese wieder zu entdecken. „Wir leben in einer wunderbaren Landschaft“, sagt der 63-jährige Journalist. „Wir haben eine der touristisch spannendsten Regionen Deutschlands direkt vor der Haustür. Man kann hier vierzehn Tage Urlaub verbringen und jeden Tag etwas anderes erleben. Man muss es nur wollen.“

Lutz Prager, hier mit seiner Kamera, zeichnet zum dritten Mal für einen Benefizkalender verantwortlich. Foto: Marius Koity

Er selbst nehme sich nach wie vor regelmäßig eine (Wieder-)Entdeckungstour durch den Saale-Orla-Kreis, durch Thüringen oder durch Deutschland vor. Hierbei fängt er mit seiner Nikon gängige, vor allem aber besondere Blickwinkel und Details ein, die er in der OTZ, auf seiner Instagram-Seite namens Heimatbilder_Prager_Fotografie und nun wieder in einem Benefizkalender veröffentlicht.

Leser-Anregungen berücksichtigt

Mehr als zwanzig Motive aus dem Saale-Orla-Kreis seien wieder in der engeren Wahl gewesen. Für den sorgfältig hergestellten Kalender mit hochglanzveredelten Blättern wurden schließlich zwölf Bilder plus Titelfoto ausgesucht, die nicht nur Landmarken, sondern auch die verbindenden Elemente zwischen dem Orlatal und dem Oberland in Erinnerung rufen. In diesem Sinne sind fünf Motive den Stauseen und der Seenplatte gewidmet. Beliebte Sonnenunter- und -aufgänge führen ebenso durchs Jahr wie Nachtaufnahmen und winterliche Impressionen. Nach der Lindaer Knapp-Mühle und der Sankt-Annen-Kapelle in Krobitz ziert dieses Mal das Oppurger Schloss das Titelblatt. Hergestellt wurde der Benefizkalender im Druckhaus Gera.

„Unser erster Benefizkalender war eher eine spontane Idee“, erzählt Lutz Prager zur Entstehungsgeschichte. „Die Tatsache, dass auch unser zweiter Kalender ein Erfolg war, hat uns ermutigt, unseren Lesern nun ein drittes Mal ein solches Angebot zu machen.“

Bei der Auswahl der Motive seien nicht zuletzt Anregungen der Nutzer der vergangenen beiden Jahre berücksichtigt worden. Wer dieses Mal seinen Wunsch nicht erfüllt sieht – ein Leser aus Krölpa hätte gern das örtliche Schloss im Benefizkalender gesehen –, darf sich mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal freuen. Denn „es gibt noch viel zu erzählen über den Saale-Orla-Kreis“, wie Lutz Prager zu sagen pflegt. Eine große Freude bereitet es den Kalendermachern, dass sich in den vergangenen beiden Jahren etliche Menschen mehrere Exemplare gesichert hatten – ein Stück für den Eigenbedarf und die weiteren zum Verschenken.

Schönes mit Gutem verbinden

Der Benefizkalender kann zum – übrigens unveränderten – Preis für 13,90 Euro unter www.lesershop-thueringen.de bestellt werden. Zudem sind interessierte regionale Buchhandlungen und sonstige Verkaufsstellen mit einem Vorrat versorgt worden, zum Beispiel:

Buchhandlung Am Markt Pößneck;

Weka-Kaufhaus Schleiz;

Tourist-Information im Lutherhaus Neustadt;

Tourist-Information Saalburg-Ebersdorf.

Leser, die in den beiden Großstädten Ostthüringens unterwegs sind, finden den Kalender in den OTZ-Service-Centern Johannisstraße 8 Gera und Holzmarkt 8 Jena.

Das Nützliche mit dem Schönen und etwas Gutem zu verbinden, ist Lutz Prager ein persönliches Anliegen. Seit vielen Jahren gehört er schließlich dem Beirat der Aktion „Thüringen hilft“ an, welcher über die zu fördernden Projekte entscheidet. „Ich hoffe, dass möglichst viele Leser auch dieses Mal Gefallen an unserem Benefizkalender finden und mit einem kleinen Beitrag wieder helfen, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen.“

Unternehmen und Einrichtungen, die die OTZ-Benefizaktion durch den Kauf von Kalendern unterstützen wollen, oder Händler, die den Kalender in ihr Sortiment aufnehmen möchten, werden gebeten, sich per Mail an redaktion-otz@funkemedien.de zu melden.