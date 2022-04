Ursache und Wirkung

Marius Koity über den Kreml und die Kreisverwaltung

Es ist freilich Mist, dass die Pößnecker Rosentalhalle nicht für den Schul- und Vereinssport bereitsteht. Es ist aber auch so, dass in die Kritik an dieser Entscheidung der Kreisverwaltung ziemlich viel Unsinn hinein gepackt wird.

In sozialen Netzwerken zirkulierte mal eine Liste mit Objekten, die leer stünden und statt der Rosentalhalle für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen genutzt werden sollten. Schon die erste Betrachtung der Vorschläge hat zumindest mir verraten, dass alles – einmal abgesehen von den menschlichen Aspekten – erstens nur noch teurer für den Kreisumlage- und Steuerzahler, zweitens mit Konfliktpotenzialen verbunden gewesen wäre, die es in der Pößnecker Griebse nicht gibt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der einen oder anderen Debatte wird zudem gern verdrängt, wer der eigentliche Verantwortliche für die Tatsache ist, dass die Sporthalle Im Rosental nicht für Schulen, Vereine und andere Pläne zur Verfügung steht. Da sind nicht irgendwelche Bösewichte aus dem Landratsamt am Werk. Vielmehr haben wir vor unserer Haustür einen echten Krieg mit Bombenterror, Flucht und Vertreibung – ein Gefühl, das nur noch die ältesten Einheimischen aus ihren Kindertagen kennen. Hätte Russland nicht die Ukraine überfallen, dann müssten wir uns heute nicht über das Flüchtlingsankunftszentrum in der Rosentalhalle ärgern. Geschimpfe ist eher im Kreml als in der Kreisverwaltung an der richtigen Stelle.

Keiner nimmt den Pößneckern etwas mutwillig weg, schon gar nicht die Ukrainer. Und dass das Flüchtlingsankunftszentrum leer steht, finde ich persönlich besser. In meinen Augen gleicht diese Einrichtung einer der vielen Versicherungen, die wir uns privat und als Gesellschaft in der Hoffnung leisten, nie darauf angewiesen zu sein.