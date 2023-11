Uwe kennt jeder: Haus Elisabeth in Ebersdorf dankt einem besonderen Helfer

Ebersdorf/Bad Lobenstein. Wenn ein Mann aus Bad Lobenstein älteren an Demenz erkrankten Menschen hilft, merkt man nicht, dass er selbst auf Unterstützung angewiesen ist. Eine schöne Geschichte:

Wenn Uwe Freudenberg im Haus Elisabeth in Ebersdorf seinen Dienst verrichtet, merkt man nicht, dass er selbst auch auf Unterstützung angewiesen ist.

Er, der so freundlich und zuverlässig mit den Bewohnerinnen und Bewohnern umgeht, leidet an einer psychischen Erkrankung und ist deshalb seit 2007 in den Werkstätten Christopherushof in Bad Lobenstein beschäftigt.

„Die Werkstatt ist keine Einbahnstraße“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und Integrationsmanagement der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein. „Wer die Fähigkeiten hat, sich in anderen Betrieben zu versuchen, den begleiten wir. Uwe Freudenberg gehörte bei uns zunächst zum Team der Hauswirtschaft. Dem Wunsch, sich in einem anderen Bereich auszuprobieren, sind wir gern nachgekommen und stellten den Kontakt zum Haus Elisabeth her. Die Chemie hat sofort gestimmt.“

In der Dienstberatung überrascht

Seit zehn Jahren gehört Uwe Freudenberg zum Team in Ebersdorf. Dafür wurde ihm jetzt herzlich gedankt. Franziska Hecklau, Pflegedienstleiterin im Haus Elisabeth, hat ihn zusammen mit dem Kollegenkreis in einer Dienstberatung überrascht, ihm gratuliert und ein schönes Geschenk überreicht.

Uwe Freudenberg wird von Carmen Schmidt, verantwortlich für den Begleitenden Dienst, betreut und gefördert. Sie ist seine Ansprechpartnerin, wenn es zum Beispiel um den Weg zur Arbeit geht. Er fährt mit dem Fahrrad von Bad Lobenstein nach Ebersdorf. Dank der OTZ-Aktion „Thüringen hilft“ wurde ihm zu einem E-Bike verholfen.

Am liebsten im Spätdienst

Derzeit assistiert er dem Fachpersonal im Haus Elisabeth an drei Tagen in der Woche, am liebsten im Spätdienst. Diese Arbeit bereitet ihm große Freude. Zu seinen Tätigkeiten gehören die Unterstützung bei der Einzel- und Gruppenbetreuung sowie Hilfeleistung beim Bekleiden und den Mahlzeiten. Im Arbeitsalltag zeigten sich seine Stärken insbesondere im wertschätzenden Umgang mit älteren an Demenz erkrankten Menschen.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Elisabeth können sich kaum noch Namen merken und rufen das Personal mit allgemeiner Anrede. Doch Uwe wird stets beim Namen genannt. Das freut ihn sehr und uns natürlich auch“, sagt Franziska Hecklau.