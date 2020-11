Vattenfall räumt auf an der Portenschmiede

Die Hiobsbotschaften für einige Dauercamper an der Portenschmiede reißen nicht ab. Einhergehend mit dem Ende der Pachtverhältnisse der Familie Schubert mit den Grundstückseigentümern Vattenfall Wasserkraft GmbH und Gemeinde Wilhelmsdorf sind etlichen Hüttenbewohnern dieser Tage Schreiben des Energiekonzerns zugegangen. Sie werden dazu aufgefordert, die auf Vattenfall-Grund befindlichen Baulichkeiten und alle anderen dazugehörigen Einrichtungen zu beräumen und in manchen Fällen gleich ganz zu beseitigen.

Wie viele Camper das überhaupt an der Saale betrifft, ist offen. Könne aber als weiterer Schritt in Richtung „Ordnung schaffen“, einem erklärten Ziel von Vattenfall entlang der Saalekaskaden, angesehen werden. Wie der Sprecher des Konzerns Thomas Schubert sagt, erging die Räumungsaufforderung an einige Dauercamper mindestens auch am Alter.

Es geht auch um Sicherheit der konzerneigenen Anlagen im Falle von Hochwasser

In einem der Redaktion vorliegenden Brief vom 19. November von Vattenfall an einen Betroffenen werde unterschieden zwischen Überschwemmungsgebiet und darüberliegender Fläche. Den angeschriebenen Nutzer – einer von 22 an der Portenschmiede – trifft es ziemlich hart. Ihm wurde mitgeteilt „[...] insbesondere einen Bungalow einschl. Fundamenten [...] bis spätestens zum 31.12.2020 zu entfernen, die Fläche zu beräumen und herauszugeben.“ Das Nutzungsrecht erlischt nach der Frist und könne auch nicht übertragen werden. Was der Brief aber auch nicht verschweigt, sei der Umstand, dass wohl bereits 2017 dem Nutzer mitgeteilt wurde, dass er sich im Überschwemmungsgebiet befinde. Daraus kann man schließen, dass längst bekannt sein dürfte, dass früher oder später ein Rückbau droht.

Bald könnte ein neuer Betreiber an der großen Wiese das Sagen haben. Foto: Marcus Cislak

Das vollständige Entfernen von mehr oder weniger festverbauten Einrichtungen von Campern im Überschwemmungsgebiet dient freilich dem Schutz aller Saale-Anrainer und der Sicherheit der konzerneigenen Anlagen im Falle von Hochwasser. Mitgerissenes Baumaterial und andere klobige Dinge könnten unter anderem Staumauern und Geräte beschädigen, schlimmstenfalls Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Vattenfall-Sprecher Schubert antwortet schriftlich: „Die Hochwasserlinie beträgt 305,11 Meter über Normalnull. Für die Flächen, die unterhalb dieser Linie liegen, haben wir die Räumungsaufforderung erklärt. Diese Flächen sind auch nicht Bestandteil eines künftig abzuschließenden Pachtvertrages.“

Angestrebt: Weiterentwicklung und Modernisierung des Campingplatzes

Das energieerzeugende Unternehmen ist, genau wie die Gemeinde Wilhelmsdorf, an „einer Lösung zur Sicherung des Campingplatzbetriebs“, wie es der Sprecher formuliert, interessiert. „Die Suche wird deshalb fortgesetzt. Wir sind dazu mit der Gemeinde Wilhelmsdorf im Austausch, erste Gespräche haben schon stattgefunden.“ Das bestätigt auch Sebastian Walch, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück. Man strebe eine Weiterentwicklung und Modernisierung des Campingplatzes Portenschmiede an. „Hierbei sollen auch die Interessen der Dauercamper Berücksichtigung finden“, sagt er. Ziel sei es, möglichst noch vor Saisonbeginn eine Lösung zu finden.

Potenzielle Campingplatz-Betreiber erhalten derzeit die Möglichkeit, Konzepte zu erstellen. Auf Betreiben von Vattenfall wird man gemeinsam mit der Gemeinde die Interessenten Anfang Dezember einladen, um ihnen eine Gelegenheit zu geben, ihre Vorstellungen zu präsentieren. Decken sich die Ideen mit denen von Vattenfall und der Gemeinde, könnte auf dieser Grundlage schon bald in einzelne Vertragsverhandlungen gegangen werden.