Veränderte Fahrzeiten bei Kombus im Saale-Orla-Kreis

Sieben der 15 neuen Busse der Marke Iveco Crossway LE, die im April auf den Kombus-Überlandlinien an den Start gingen

Pößneck. Auf welchen Linien sich was ändert ab Montag, 21. August.

Am Montag, 21. August, tritt bei Kombus das „Ergänzungsblatt zum Jahresfahrplan 2023“ in Kraft, wie das Nahverkehrsunternehmen mitteilt. Es geht um Fahrplanänderungen, die auch als Broschüre in den Bussen ausliegen oder von der Internetseite des Betriebes heruntergeladen werden können. Im Saale-Orla-Kreis werden ab Montag konkret Fahrzeiten der Linien 610, 810, 820, 821, 822, 830, 831, 832, 944, 946, 964, 965, 968, 969, 971 und 981 angepasst.

„Meist handelt es sich dabei um geringfügige Fahrzeitverschiebungen im Minutenbereich“, so Kombus. „Hauptsächlich betroffen sind die Hin- und Rückfahrten zu den Schulen.“ Alle aktuellen Schulfahrpläne sind ebenfalls auf der Internetseite der Kombus zu finden.

Nähere Informationen gibt es am Kombus-Servicetelefon 03671/52 51 999, unter anderem im Servicezentrum im Pößnecker Glockenturm und unter www.kombus-online.eu.