Verarbeitendes Gewerbe im Saale-Orla-Kreis sucht Fachkräfte

Seit dem vergangenen Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Die durch das Virus weltweit ausgelöste Krise hat auf die Wirtschaft große Auswirkungen. Während einige Branchen mit den sich daraus ergebenden Folgen zu kämpfen haben und deshalb Kurzarbeit für die Beschäftigten anmelden mussten, erleben andere Bereiche wiederum einen Aufschwung.

Im Saale-Orla-Kreis würden in den vielen kleinen und mittelständischen Firmen derzeit schwerpunktmäßig vor allem Fachkräfte in den Bereichen Metall und Elektro, Kunststoff- und Holzverarbeitung gesucht. „Hier übersteigt die Nachfrage nach Arbeitskräften auch den Bestand an arbeitslosen Personen mit diesen beruflichen Hintergründen“, teilt Diane Wogawa, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, auf Nachfrage mit. Gleiches gelte für die medizinischen Gesundheitsberufe – hier herrscht wie nahezu bundesweit ein starker Fachkräftemangel.

Um die entsprechenden Stellen zu besetzen, würde regional nach wie vor Zeitarbeit eine Rolle spielen. So würden viele Betriebe überwiegend über Zeitarbeitsfirmen Personal einstellen. „Die Unternehmen nutzen die unterschiedlichsten Potenziale, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. So arbeiten in vielen regionalen Firmen zum Beispiel tschechische oder bulgarische Arbeitskräfte – dies überwiegend im Helferbereich. Einige Firmen setzen auch auf Auszubildende aus anderen Ländern, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU“, so Diane Wogawa weiter.

Nicht zuletzt spielten auch Qualifizierung und Einarbeitung von zuvor arbeitslosen Menschen eine wichtige Rolle bei der Besetzung der Stellen. „Mit dem Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente konnte für viele Personen Arbeitslosigkeit beendet oder verhindert werden. Beispielsweise nutzen viele Firmen die finanzielle Förderung durch Arbeitsagentur und Jobcenter bei der Eingliederung nicht ganz passgenauer Bewerber, für die eine längere Einarbeitung notwendig ist“, informiert Wogawa.

Berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen sei eine der, auch quantitativ, bedeutendsten Investitionen der Arbeitsverwaltung. Dabei werde immer geprüft, ob hinter dem Qualifizierungsziel auch eine arbeitsmarktliche Nachfrage stehe, denn nur dann finde auch eine Förderung statt.