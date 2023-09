Thomas Frantzke, hier am Rande eines Vortragabends in Saalfeld, ist immer wieder mal bei den Pößnecker Goethefreunden zu Gast.

Verehrt oder verhasst: Vortrag in der Pößnecker Goethe-Gesellschaft

Pößneck. Goethes Werke wurden enthusiastisch gefeiert oder radikal abgelehnt. Darum soll es gehen beim nächsten Vortrag der Goethe-Gesellschaft Pößneck.

Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hat zeit seines Lebens polarisiert. Seine Werke wurden entweder enthusiastisch begrüßt oder radikal abgelehnt, und noch heute werden sie kontrovers betrachtet. Als Mensch wurde er geliebt oder gehasst, wobei sich seine Zeitgenossen in der Öffentlichkeit eher zurückhielten. Doch in Briefen und Tagebüchern spiegeln sich ungeschminkte Urteile über Goethe wider.

Solchen Betrachtungen ist der nächste öffentliche Vortragsabend des Goethe-Gesellschaft Pößneck am Donnerstag, 21. September, gewidmet. In der Aula des Gymnasiums Am Weißen Turm wird Historiker Thomas Frantzke aus Leipzig frei nach dem Motto beziehungsweise dem historischen Zitat „Dieser Goethe ist ein gemeiner Kerl!“ sprechen. Beginn ist 19 Uhr.

„Thomas Frantzke wird uns – auch auf humorvolle Weise – die eine oder andere Begebenheit vor dem Hintergrund des damaligen Zeitgeistes nahe bringen“, teilt die Goethe-Gesellschaft Pößneck vorab mit. „Freuen wir uns auf einen aufschlussreichen und unterhaltsamen Vortrag!“, so Ursula Melle vom Vorstand des Kulturvereins.