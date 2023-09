Verein aus dem Saale-Orla-Kreis hilft Kindern in schwierigen Zeiten

Pößneck. Wenn es um Trennung und Scheidung geht, braucht der Nachwuchs besondere Unterstützung. So möchte ein Verein im Saale-Orla-Kreis Kindern beistehen.

Wenn Eltern sich trennen, ist das auch für die Kinder eine große Belastung. Mit einem wiederaufgelegten mehrwöchigen Beratungsangebot möchte der Diakonieverein Orlatal Mädchen und Jungen in Trennungssituationen helfen.

„Es geht darum, den Kindern und ihren Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen einen neutralen Boden zu bieten“, sagt Grit Matthäs von der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Pößneck des Diakonievereines. „Die Kinder sollen merken, dass sie nicht allein mit dem Problem sind, und etwas dagegen tun können.“

Trennungen und Scheidungen seien laut Beratungsstellenmitarbeiter Mario Preißler ein großes Problem, das viele Menschen betrifft. „In einer Gruppensitzung können die Kinder voneinander profitieren und sich gegenseitig stärken“, sagt er.

Fragen soll altersgerecht erörtert werden

Der Umgang mit den eigenen Gefühlen vor dem Hintergrund der Elterntrennung sei in den Sitzungen ein großes Thema. „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass ihre Gefühle in Ordnung sind. Die Situation zu normalisieren, ist ganz wichtig“, sagt Matthäs. „Es ist eine Veränderung und es kann anstrengend und schwer sein, aber es wird auch wieder leichter.“ Mit den Kindern will man mit Hilfe von Büchern und Filmen ins Gespräch kommen. Der Spaß komme nicht zu kurz.

Zuversicht zu vermitteln, sei bei der Beratung von großer Bedeutung. „Wir versuchen, eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, und sprechen mit den Kindern auch darüber, welche Vorteile die Trennungssituation mit sich bringt“, so Matthäs. „Viele Kinder sagen dann: Ich kann zweimal Geburtstag feiern oder ich habe zwei Kinderzimmer.“

Konflikte seien durch Corona verstärkt worden

Die Kinder sollen sich in den Sitzungen ihrer Rolle wieder bewusst werden. „Es ist wichtig, ihnen vor Augen zu führen, dass sie keine Schuld tragen, und deshalb nicht zwischen den Eltern vermitteln müssen“, sagt Matthäs. „Sie sind weder Postboten, noch Streitschlichter oder gar Spione.“

Die Corona-Umstände hätten Familienkonflikte verstärkt. „Wir haben mehr Anmeldungen von Paarberatungen. Und sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen ist das Thema Angst angestiegen“, so Matthäs.

In den Gruppensitzungen können die Kinder laut Preißler völlig frei von ihren Erfahrungen erzählen. Was besprochen wird, verlasse den Raum nicht. „Es ist ganz witzig, wenn die Eltern fragen, was in der Sitzung passiert ist, und die Kinder ‘Das darf ich nicht sagen’ antworten“, sagt er. Das Angebot komme bei den Kindern sehr gut an. „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Kinder sehr schnell auftauen und viel erzählen. Und sie sind traurig, wenn es dann vorbei ist“, so Preißler.

Die Beratung umfasst acht Termine und ist für Mädchen und Jungen im Alter zwischen neun bis zwölf Jahren gedacht. Gestartet wird am 18. Oktober, die letzte Sitzung ist für den 6. Dezember geplant. Man trifft sich immer nachmittags in der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Pößneck. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 03647/42 28 35 erforderlich, diese ist bis zum 6. Oktober beim Diakonieverein Orlatal möglich, wo es auch nähere Informationen gibt.