Schleiz/Bad Lobenstein/Pößneck Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Bücherpakete als pädagogisches Mittel.

Innerhalb der bundesweiten Nacoa-Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien- Vergessenen Kindern eine Stimme geben, wurde durch verschiedene Akteure für die Kinder und Jugendlichen im Saale-Orla-Kreis für das Jahr 2024 eine besondere Aktion auf die Beine gestellt. In Kooperation mit dem Jugendamt, den Jugendhäusern und den Schulsozialarbeitern, der Familien- und Suchtberatungsstelle sowie den Bibliotheken wurden Buchlesungen sowie Filmvorführungen vorbereitet, mit welchen auf die vom 18. Februar bis 25. Februar laufende Aktionswoche zum Thema Sucht aufmerksam gemacht wird.

Die Bücherpakete, bestehend aus elf thematisch ausgewählten Büchern, die auf verschiedene Altersstufen (Kindergarten/ Vorschule, Grundschule, weiterführende Schulen, Jugendliche und junge Erwachsene) abgestimmt sind sowie weiteres Informationsmaterial liegen ab dem Aktionszeitraum für einen Monat in den Bibliotheken aus und können regulär ausgeliehen werden. Zum Repertoire gehören u. a. Papas kleiner Kobold, Mia Marmelade- Leon und der grüne Flaschengeist, Fluffi, Das Wirkliche Leben und Tschick. Zusätzlich erhalten die Jugendhäuser am jeweiligen Standort in Bad Lobenstein, Schleiz, Triptis, Neustadt und Pößneck jeweils ein Bücherpakt, welches sie in Kooperation mit den verschiedenen Schulsozialarbeitern und dem Kinderschutzdienst pädagogisch einsetzen können.

Zu den Buchlesungen in den Bibliotheken werden die Mitarbeiter der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Kinderschutz, Suchtberatungsstellen und Bibliotheken in Kooperation mit den Grundschulen des Landkreises vorlesen. Zudem gibt es in der Aktionswoche an fünf Standorten Kinotage bzw. Filmvorführungen des Filmes Tschick- Zwei Jungs. Ein geknackter Lada. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes Deutschland: in der Orlaregion an den Standorten der Jugendhäuser sowie in Schleiz und Bad Lobenstein in den Kinos. Die Filmvorführungen finden vormittags in Kooperation mit den durch die Jugendarbeiter und Schulsozialarbeiter angefragten Schulen sowie in den Nachmittagsstunden als offenes Angebot der Jugendhäuser statt.