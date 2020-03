Rudolstadt. Aus dem Gerichtssaal Vor knapp zwei Jahren wurde ein 75-Jähriger in Triptis von einem Fahrzeug erfasst

Verhandlung gegen Todesraser von Triptis geht weiter

Nach dem Tod eines 75-Jährigen muss sich ein Mann nun vor dem Schöffengericht verantworten. Im Saal 3 des Amtsgerichts Rudolstadt wird der Unfall mit tödlichem Ausgang, der sich vor knapp zwei Jahren in der Burkhardtstraße in Triptis ereignete, verhandelt. Dem heute 42-jährigen VW-Fahrer wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, den 75-Jährigen mit einer Geschwindigkeit von etwa 95 Stundenkilometern (innerorts) und unter Einfluss von Alkohol und Rauschmitteln angefahren zu haben. Der 75-Jährige, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, verstarb noch am Unfallort.

Am Unfalltag herrschte strahlender Sonnenschein in Rudolstadt „Strahlender Sonnenschein, es war sehr warm. Ich hatte das Fenster meiner Fahrertür ein bisschen geöffnet, es war so gut wie niemand auf der Straße“, beschreibt eine Zeugin auf Nachfrage des Richters Andreas Spahn die Witterung um die Mittagszeit des 22. April 2018. Der dunkle Passat kam ihr entgegen, sei „viel, viel schneller gewesen als ich mit 45 km/h. Er hatte mindestens 80 km/h drauf.“ Plötzlich „ein dumpfes, furchtbares Geräusch“. Sie habe ihr Fahrzeug gewendet und abgestellt, eilte zunächst zu dem VW, fragte Fahrer und Beifahrerin, ob sie in Ordnung seien. Als sie sah, dass beide unverletzt waren, ging sie zu dem 75-Jährigen, checkte seine Vitalfunktionen, „doch da war nichts mehr.“ Immer mehr Menschen versammelten sich an der Unfallstelle. „Es war ein fürchterliches Bild. Ich habe ihn zugedeckt“, sagt die Zeugin. Drei weitere Personen, die hinzukamen sind zusammengebrochen, unter ihnen die Tochter des Verstorbenen. Ebenso hinzugeeilt sei ein junger Mann, der den Unfall von seinem Fenster aus beobachtete und den Notruf absetzte. „Doch es war nichts mehr zu retten“: Als Zeuge berichtet er vor Gericht, wie der 75-Jährige sein Fahrrad über die Straße geschoben habe und kurz vor dem Gehweg von dem Fahrzeug erfasst wurde. „Wie anvisiert, so sah es aus“, berichtet er. „Er ist von der rechten Fahrbahn auf die linke gefahren.“ Ein großes Loch in der Frontscheibe, auch daran könne er sich noch erinnern. Auch er sagt auf Nachfrage: „Es war schönes Wetter, ja. Ich stand mit T-Shirt am Fenster.“ Nicht zum Gerichtstermin erschienen ist die Beifahrerin des Angeklagten. Zur Fortsetzungsverhandlung, diesen Freitag, wird sich unter anderem noch die Gerichtsmedizin zu diesem Fall äußern.