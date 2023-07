Vermeintliche Gerichtsvollzieher bringen Frau um Erspartes – Zeugen zu Unfall mit Radfahrer gesucht

Die Meldungen der Polizei für Pößneck.

Eine Frau hat am Dienstag in Pößneck einen mittleren dreistelligen Betrag an zwei vermeintliche Gerichtsvollzieher eines Mobilfunkunternehmens ausgehändigt. Der Mann und die Frau hatten die Geschädigte zu Hause aufgesucht, angeblich um Vertragsschulen einzutreiben.

Bei Nichtzahlung wurde mit einem angeblich existierenden Haftbefehl gedroht. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden

Person 1:

weiblich, 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt

lange dunkleblonde Haare, zum Dutt gesteckt

dunkler türkisfarbener Overall (Polyester)

schwarze Stöckelschuhe

lange Fingernägel

Person 2

männlich, 165cm groß, 40-45 Jahre alt

kurze helle, gegeelt-strähnige Haare

weißes Hemd

Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich zu melden.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Montagmittag gegen 14.10 Uhr kam es in der Zufahrt zur Shell-Tankstelle in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Rad- und ein Pkw-Fahrer beteiligt waren. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Unbeteiligte Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

