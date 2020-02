Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vernissage im Franzenshof am Sonntag

Derzeit sind Kunstwerke von dem 31-jährigen Pößnecker Robert Hannig in einem Nebengebäude des Franzenshof zu sehen. Im Bürogebäude des Unverblümt Kulturmarketing sind elf morbide Arbeiten von ihm zusehen, die er auch am kommenden Sonntag, 1. März, ab 16 Uhr in einer Vernissage „bei Kaffee und Kuchen“, wie es heißt, präsentieren wird. Er will an jenem Tag natürlich auch Fragen beantworten.

Mit Acryl, Lackfarbe, Holz, Naturmaterialien und Pappmaché, aber auch mit einem Kugelschreiber gestaltet der als freischaffender Künstler Tätige Bilder, die düster und abstrahiert Alltagsgegenstände in neuem Licht erscheinen lassen. Abgestellte Oldtimer-Wracks werden zum Beispiel in Szene gesetzt. Oder Tierschädel, „die meine Schwester manchmal im Wald findet und mir mitbringt“, wie Hannig sagt, in die Bilder integriert, so dass eine Dreidimensionalität entsteht. Der Tod wird häufig mit der Natur in Beziehung gesetzt. Seine Werke entstehen im heimischen Wohnzimmer aus Ermangelung eines Ateliers. Ihn inspiriere stark Musik, wie er sagt. „Beim Malen läuft oft Gothik, Metal, aber auch Punk, Ska und Reggae im Hintergrund.“ Neben den ausgestellten Arbeiten, die in den vergangenen Jahren entstanden, ist er derzeit mit drei Werken beschäftigt. „Ein Chamäleon gestalte ich, dann säge ich mit einem Dremel einen Hundeschädel aus und eine leere Leinwand wartet darauf, bearbeitet zu werden“, sagt er nachdenklich. Ideen habe er schon, wolle sie aber noch nicht verraten. Nach der Schule verschlug es Robert Hannig nach Göttingen, wo er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abschloss und erstmals wirklich mit Kunst in Berührung kam. In der Universitätsstadt lernte er den Künstler Frank Brandfass kennen. Von ihm inspiriert, wagte der damals 20-Jährige erste kreative Experimente mit verschiedenen Materialien und Prozessen. Die Kunstwerke sind noch bis zum 22. März zu sehen, zu den üblichen Öffnungszeiten des Büros.