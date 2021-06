Vernunft ist gefragt

Theresa Wahl zum hoffentlich ausbleibenden Vandalismus an der Blumenuhr in Neustadt.

Die wiederbelebte Blumenuhr im Neustädter Stadtpark kann sich sehen lassen. In den vergangenen Monaten und Wochen ist ein echter Hingucker entstanden. Ausgestattet mit einem neuen Uhrwerk und bepflanzt mit 700 Blumen erstrahlt das Schmuckstück nach langer Zeit wieder in altem Glanz. Bereits in früheren Jahren war die Blumenuhr ein beliebtes Fotomotiv für die Neustädter und ihre Gäste. Und auch kurz nach der Inbetriebnahme am Samstagmittag dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Besucher vor der Attraktion ablichten ließen.

Am Rande der Einweihungszeremonie war mehrfach zu hören, wie schön es sei, dass die Uhr nun nach mehr als 30 Jahren wieder zum Laufen gebracht wurde. Der Grund, weshalb sie so lange stillstand, ist mehr als traurig. Denn nach mehrmaliger mutwilliger Zerstörung musste die Blumenuhr Mitte der 80er Jahre außer Betrieb gesetzt werden und war seither nur noch symbolisch als Uhr bepflanzt.

Deshalb hofft man nun in Neustadt auf den gesunden Menschenverstand und setzt darauf, dass die blühende Uhr nicht ein weiteres Mal dem Vandalismus zum Opfer fällt. Ein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht – nicht zuletzt, weil so viele Menschen mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, dass die Blumenuhr wieder ihre Runden drehen kann.

