Verräterische Taschenlampen: Polizei fasst in Pößneck Diebe auf frischer Tat

Pößneck Auf Streife hat die Polizei in Pößneck zwei Einbrecher erwischt. Die Beamten kamen aufgrund auffälliger Taschenlampen auf die Spur der Männer.

Das perfekte Timing hatte am frühen Dienstagmorgen Polizeibeamte in Pößneck, als sie Im Tümpfel entlang eines leerstehenden Hauses fuhren. Gegen 4.30 Uhr, schreibt die Polizei in einer Meldung, hätten die Polizisten an dem Anwesen Personen und Taschenlampen bemerkt. Das Gebäude sei schon am zurückliegenden Wochenende von Unbekannten aufgesucht worden.

Die Täter konnten während ihres Fluchtversuches gestellt und überwältigt werden. Es handelte sich um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 37 und 41 Jahren. Sie wurden zur Schleizer Dienststelle gebracht.

Im Verlauf des Vormittages sicherten dann weitere Polizisten Spuren am besagten Haus. Die beiden Festgenommenen sollen mutmaßlich mehrere Gegenstände zum späteren Abtransport bereitgelegt haben, ehe sie von der Streife überrascht worden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen liefen noch.

