Triptis. Am Freitag im Eiscafé am Markt

Versammlung des Obstbauvereins Triptis

Am Freitag, 29. November, findet in Triptis die Jahreshauptversammlung des Obstbauvereins 1892 Triptis statt. Die Verantwortlichen laden ein in das Eiscafé am Markt. Beginn ist um 19 Uhr. Alle Mitglieder sollten teilnehmen, lautet eine Empfehlung in der Ankündigung. Daneben seien aber auch interessierte Gäste zu der Versammlung willkommen. Der Verein pflegt den Obstanbau mittlerweile seit mehr als 125 Jahren.