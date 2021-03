Versorgung mit Schutzmasken in Neustadt

Dem Landkreis Saale-Orla wurden vom Land Thüringen in dieser Woche Schutzmasken der Kategorie FFP-2 und OP-Masken zur Verfügung gestellt.

Diese sollen kurzfristig und so unbürokratisch wie möglich an Menschen im Leistungsbezug des Sozialgesetzbuches II und XII abgegeben werden, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung Neustadt.

Abholung in der kommenden Woche

„Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises, können sich Neustädter Bürger am Dienstag, 9. März, sowie Donnerstag, 11. März, im Zeitraum von 13.30 bis 14.30 Uhr die Masken-Pakete am Fenster im Erdgeschoss des Markt 2 abholen“, heißt es in dem Schreiben.

So könnten Leistungsbeziehende ab dem Alter von 15 Jahren mit jeweils fünf FFP-2- sowie 15 OP-Masken versorgt werden.