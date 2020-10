Verspätete Jugendweihe in Pößneck mit glücklichem Ende

Die Skepsis stand einigen Eltern bis zuletzt ins Gesicht geschrieben. „Ich glaube erst daran, wenn es endlich losgeht“, sagte Yvonne Müller aus Kleindembach vor Beginn der ersten Jugendweihefeier am Sonnabend im Pößnecker Schützenhaus. Doch mit Einlassbeginn klärte sich die Situation spürbar auf. „Es wird heute alles so ablaufen wie es ursprünglich geplant war“, sagte Nils Leucht, Geschäftsführer der Stadtmarketing Pößneck GmbH, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Chef des Hauses stand gleich zu Beginn seiner neuen beruflichen Tätigkeit gemeinsam mit seinen Mitarbeitern vor einer besonderen Herausforderung. Erstmals kam das Veranstaltungskonzept nach aktuellen Infektionsschutzregeln zum Tragen. Nach dem genehmigten Konzept sind pro Veranstaltung im Schützenhaus nur 194 Besucher zugelassen. Danach sind die folgenden Gastspiele konzipiert. Diese Obergrenze galt auch am Sonnabend für beide Feierstunden. Damit war die Jugendweihe ein erfolgreicher Probelauf unter realen Bedingungen.

Bis zuletzt auf der Kippe

Die im März einsetzende Corona Pandemie hatte der für April geplanten Feierstunde im 2017 wiedereröffneten Schützenhaus eine vorläufige Absage erteilt. Ein Ersatztermin für den Herbst und damit für ein neues Schuljahr war zunächst schnell gefunden. Doch ein Corona-Ausbruch in einer Schleizer Wohnstätte für Behinderte sollte auch diesen Termin Anfang Oktober in Pößneck in Frage stellen. Sage und schreibe drei Mal wurde die Ausrichtung der Feiern seit Dienstag abgesagt, um die Veranstaltung doch noch zu retten, rechnete die hauptamtliche Mitarbeiterin des Verein Jugendweihe Ostthüringen, Petra Kahnes, vor. Im Gespräch war beispielsweise eine räumliche Aufteilung von Teilnehmern und Gästen auf drei Bereiche: Saal, Empore und ehemaliges Foyer, um dort eine Videoübertragung zu realisieren. Diese Lösung schien allen Beteiligten wenig sinnvoll, sagte Nils Leucht. Schließlich war Petra Kahnes dank des hervorragenden Zusammenspieles aller Akteure sehr zufrieden mit dem Ablauf am Sonnabend. Ihr Dank galt vor allem dem Team des Schützenhauses. Die Einrichtung erwies sich als sehr guter Partner.

Die Erfurter Band Voice'n Fun umrahmte die Feierstunden. Foto: Mario Keim

Musik von „Voice’n Fun“

Zum gelungenen Ablauf der Feierstunde hatten ferner Festredner Frank Roßner, die Tänzer Monique Termer (Pößneck) und Bastian Geyer (Erfurt), die Erfurter Band Voice’n Fun sowie die freiwilligen Helfer des Vereins Jugendweihe Ostthüringen Simone Weihert und Doerte Eisel beigetragen. Der Ersatztermin für die 135 Neu-Erwachsenen in zwei Feierstunden fand ohne Einschränkungen statt. Durch das Hygienekonzept gab es allerdings nur zwei Gästekarten pro Teilnehmer für die 70-minütige Feierstunde. SPD-Kreischef Frank Roßner konnte mit seinen Worten überzeugen. Seine 15-minütige Ansprache war frei von Floskeln und wurde immer wieder kurz von Beifall unterbrochen. Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, der seit vielen Jahren Mitwirkender bei Jugendweihe-Feiern ist, hatte eine Weltreise von drei jungen Menschen aus Ostthüringen als roten Faden aufgenommen und die Pannen der langen Reise aus dem Englischen als „Breakdown“ bezeichnet. Damit griff er das Thema Corona, aber auch die künftigen Herausforderungen der jungen Menschen auf. Roßner lud die jungen Erwachsenen im Saal ein, ihr „tägliches Pannentheater“ in der Zukunft bestmöglich zu meistern. Mit der Jugendweihe hätten sich die Jugendlichen „unwiderruflichen von der Kindheit“ verabschiedet, sagte der Redner.

Präsentation mit Kinderfotos

Im Anschluss an Roßners Ausführungen gab es eine Präsentation mit Kinderfotos aller Teilnehmer. Dazu erklang das Lied „Bilder von Dir“ des Sängers Laith Al-Deen, der ursprünglich im September das Stadtfest in Pößneck bereichern sollte. Dem schloss sich die feierliche Übergabe der Urkunden und der Bücher an. Dazwischen gab es im Programm mehrere Einlagen der Tänzer und der Band. „Die Atmosphäre der Feierstunde hat mir gut gefallen. Trotzdem hätte ich mir die Jugendweihe zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht“, sagte Thea Thieme. Die gleiche Meinung vertrat Pascal Hohenwald aus Ranis. Nach Information von Petra Kahnes fanden alle Feierstunden für die angemeldeten rund 3000 Teilnehmer aus Ostthüringen noch im Jahr 2020 statt.