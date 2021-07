Verwahrentgelt der Sparkasse ärgert Verwaltungsgemeinschaft Oppurg

Oppurg. Lars Böhme wünscht sich mehr Flexibilität im Umgang mit Geldern bei der Kreissparkasse Saale-Orla.

Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, Lars Böhme, und die Bürgermeister der dreizehn Mitgliedsgemeinden ärgern sich über das Verwahrentgelt der Kreissparkasse Saale-Orla. Es sei zwar nicht die große Menge an Geld, die damit „verloren geht“, doch man wünsche sich ein Entgegenkommen des Kreditinstituts für die öffentlichen Gelder der Kommunen.

Allerlei finanzielle Mittel, wie erhaltene Fördergelder für Straßenbau, Kindergarten und andere Leistungen treffen auf den Konten ein, zum Teil große Summen, und ab dem ersten Tag werden Gebühren fällig. Das sind alles Steuergelder. Die Gewinne der Kreissparkasse gehen schließlich an den öffentlichen Träger, dem Landratsamtamt in Schleiz zu, was so nicht sein müsse, zeigt Böhme den Weg des Geldes auf. „Muss man dann künftig bei den Beantragungen von Fördergeldern das einplanen?“ stellt er eine rhetorische Frage.

Rechnungen von den beauftragten Firmen werden oft nicht sofort beim Eintreffen der Fördermittel beglichen. „Das geht auch gar nicht“, weiß Böhme aus der Praxis. Beim Erörtern des Problems mit der Bank habe sich der Vorsitzende auch über den Schriftverkehr geärgert, der wohl wenig erbaulich war.

„Ich wünsche mir mehr Flexibilität. Zum Beispiel eine höhere Freigrenze oder mehr Zeit, bis die Verwahrentgelte erhoben werden“, schlägt Böhme vor.