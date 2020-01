Verwirrung um Gelbe-Sack-Abholung an Silvester in Pößneck

„In einigen Straßen von Pößneck wurden heute die Gelben Säcke auf die Straße gestellt. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr bitten wir, dass die liegengebliebenen Säcke vor der Silvesternacht wieder weggeräumt werden. Im Brandfall kann es zu hohen Sachschäden an Gebäuden kommen und es können Menschenleben gefährdet werden.“ Mit diesem Aufruf wendeten sich die Feuerwehr und das Ordnungsamt Pößneck an Silvester via Facebook an die Bürger.

Denn bei der Abfuhr der Gelben Säcke in Pößneck war es zum Jahresende zur Verwirrung gekommen. So sollten diese in einigen Straßen laut Abfallterminkalender und Abfall-App des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) ebenso wie das Altpapier noch einmal geholt werden. Ordnungsgemäß stellten die Pößnecker Papiertonne sowie Plastikmüll vor die Tür. Während erstere geleert wurde, blieben die Gelben Säcke hingegen liegen, etwa in der Oberen Grabenstraße und im Mittelweg. Gerade an Silvester denkbar ungünstig, stellt der leicht entzündbare Inhalt der Säcke durch fliegendes Feuerwerk in dieser Nacht doch ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar.

Der Zaso veröffentlicht die angegebenen Abfuhrtermine der vom Dualen System Deutschland beauftragten Entsorger. In Pößneck ist für das Einsammeln der Gelben Säcke die Schleizer Niederlassung der Becker Umweltdienste GmbH zuständig. Diese hatte dem Zaso zunächst den 31. Dezember als letzten Abfuhrtermin im Jahr 2019 mitgeteilt und dies wurde entsprechend publik gemacht. Jedoch hatte Becker den Abholtermin offenbar später noch einmal geändert, was wiederum nicht beim Zaso bekannt war. „Wir hatten keine offizielle Meldung, dass es zu einem Terminwegfall kommt“, erklärte Ilona Büttner, Sachgebietsleiterin Strategie/Öffentlichkeitsarbeit beim Zaso, auf Nachfrage der Redaktion. In Folge blieben die Gelben Säcke liegen und riefen somit die Pößnecker Feuerwehr und das Ordnungsamt auf den Plan, die mit ihrem Aufruf versuchten, das Gefahrenpotenzial zu minimieren. Glücklicherweise kam es in der Silvesternacht zu keinen Zwischenfällen. „Wir hatten keine gemeldeten Brände durch Gelbe Säcke“, gab Nico Schwenke, stellvertretender Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck, auf Nachfrage an.

Der nächste Abholtermin der Gelben Säcke in den betroffenen Straßen in Pößneck ist der 8. Januar