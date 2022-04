VHS-Kurs zur Vorbereitung auf die Mähsaison in Ranis

Ranis. Die Volkshochschule Saale-Orla und der Landschaftspflegeverband zeigen, wie man die Sense richtig benutzt.

„Viele Sensen, ob alt oder neu, rosten oft traurig vor sich hin. Auch viele neu gekaufte Sensen eignen sich eher zum Streicheln der Wiesen als zum Mähen.“ Das finden die Volkshochschule Saale-Orla und der Landschaftspflegeverband Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, weswegen sie gemeinsam den Kurs „Sensen dengeln – Vorbereitung auf die Mähsaison“ auflegen. Dieser findet am 7. Mai ab 9 Uhr im Naturlehrgarten in Ranis statt, dauert etwa sechs Stunden und richtet sich an Interessierte, „die ihr eigenes Werkzeug gebrauchsfertig halten wollen oder einfach nur ausprobieren möchten, wie der Opa das eigentlich immer gemacht hat“, so die Einladung. Sensenlehrer Mario Knoll aus Crimmitschau werde verschiedene Dengeltechniken erklären und mitgebrachte Sensen begutachten. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0 36 47/44 81 44 oder können per Mail an info@vhs-sok.de angefragt werden.