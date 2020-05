Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VHS Saale-Orla baut Online-Angebot aus

Mittlerweile dürfen auch die Volkshochschulen schrittweise wieder öffnen, doch vom Regelbetrieb seien sie noch weit entfernt, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Das Team der Volkshochschule (VHS) Saale-Orla-Kreis habe sich der Situation angepasst und baue – auch unabhängig von Corona – ihr digitales Lernangebot aus, heißt es in der Pressemitteilung. Onlinekurse seien ein Bestandteil, die Teilnahme an Fachvorträgen ein weiterer. Letzteres bietet die VHS mit Sitz in Pößneck über die Plattform „vhs.wissen live“ an.

„Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam“

In einem Vortrag am 18. Mai schildert der ehemalige Chefredakteur des Zentrums für Zeitgeschichte in München, Hans Woller, wie der Provinzkicker aus ärmlichen Verhältnissen zum Weltstar aufstieg, reich wurde und später alkoholsüchtig in der Gosse landete. Weitere seien Vorträge unter den Titeln „Brasilien: Die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro“ oder „Impfstoff aus Zucker gegen Krankenhauskeime“ geplant. „Auf diesem Wege kann man hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen“, wirbt die Leiterin der Volkshochschule Saale-Orla-Kreis, Anja Haller. Dabei bleibe es nicht beim Monolog der Referenten. Anschließend können Teilnehmer via Chat live mit den Experten diskutieren. Zur Teilnahme genügt die Anmeldung über die Volkshochschule Saale-Orla-Kreis. Am Tag des Vortrags wird ein Zugangslink versendet. Eine zusätzliche Registrierung bei „vhs.wissen live“ sei nicht nötig.