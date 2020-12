Videogruß vom Weihnachtsmann an Neustädter Kinder

Hoher Besuch war dieser Tage im Neustädter Rathaus zu Gast. Denn vom Nordpol war niemand geringerer als der Weihnachtmann angereist, um Geschenke für die Kinder der Stadt zu überbringen. Üblicherweise ist der Mann mit Rauschebart auf dem traditionellen Neustädter Adventsmarkt anzutreffen, um dort den Kleinen persönlich die Präsente aus seinem vollgepackten Sack zu überreichen. Auch in diesem Jahr wäre er dort gerne an diesem Wochenende vorbeigekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies allerdings derzeit nicht möglich.

Der Weihnachtsmann hat natürlich trotzdem an die Kleinen gedacht und wollte es sich nicht nehmen lassen, ihnen gerade in dieser schweren Zeit eine Freude zu bereiten. So kam ihm der Gedanke, sich einfach Unterstützung zu holen. Er schaute daher bei Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) vorbei. Das Stadtoberhaupt erklärte sich natürlich gerne bereit, zu helfen. Er nahm die Überraschungen entgegen und versprach, anstelle des Weihnachtsmannes die Geschenke an die Kinder der Stadt zu verteilen. In der kommenden Woche wird er in den insgesamt zehn Kindergärten und Schulen in Neustadt und den Ortsteilen unterwegs sein und diese überbringen.

Ganz ohne Gruß wollte der Weihnachtsmann dann aber doch nicht wieder von dannen ziehen. Und so nahm er gemeinsam mit dem Bürgermeister ein kurzes Video auf, um sich mit einigen Worten an die kleinen Neustädter zu richten. Was er genau gesagt hat, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Neugierige können sich aber freuen, denn am Sonntag, 6. Dezember, zum Nikolaus wird das Video veröffentlicht. Der Weihnachtsmann hofft natürlich, dass möglichst viele Kinder und ihre Eltern seine Botschaft erreicht. Zu sehen ist das Video auf der Internetseite, auf dem Youtube-Kanal sowie auf der Facebookseite der Stadt Neustadt.