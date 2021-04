In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Brett beim Erhitzen von Abendessen Feuer gefangen gehabt.

Viel Aufregung um ein angekohltes Brett in Pößneck

Pößneck. Unter dem Gruneberg in Pößneck fängt beim Essenmachen ein kleines Holzbrett Feuer. Im Anschluss kam die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck sind am Dienstagabend zu einem Einsatz in der Straße Unter dem Gruneberg gerufen worden. Gegen 18.45 Uhr hatte im ersten Obergeschoss eine Brandmeldeanlage in dem Mehrfamilienhaus der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis ausgelöst gehabt.

Die Brett war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Pößneck. Foto: Marcus Cislak

Ein etwa 35-jähriger Mann hatte beim Erwärmen des Abendessens ein kleines rundes Holzbrett in Brand gesetzt gehabt, war vor Ort zu erfahren. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei der Brand allerdings schon aus gewesen, so Einsatzleiter Nico Schwenke. Eine kleinere Rauchsäule stieg aus dem Fenster im Obergeschoss auf. Der Bewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes medizinisch behandelt.

Bei dem Einsatz waren 25 Feuerwehrangehörige mit einem Leiterwagen, einem Tanklöschfahrzeug und zwei Hilfsleistungslöschfahrzeuge dabei.