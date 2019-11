Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Humor beim Ehrenamtstag in Knau

Der Ehrenamtstag 2019 des Kirchenkreises Schleiz am Samstag in Knau war noch kaum zehn Minuten alt, da gelang den circa 115 Gästen bereits ein kleines Gesangskunststück. Unter Anleitung des Blankenberger Pfarrers Tobias Rösler und ohne Vorbereitung stimmte die Runde in drei Gruppen unterteilt den Kanon „Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn“ an. Das klappte ausgesprochen gut und sanft und herzlich hallte das Lied im Saal auf dem Rittergut Knau aus. Damit waren der Ton und die Atmosphäre für einen fröhlichen aber auch andächtigen, gemeinschaftlichen und ausgefallenen Nachmittag gesetzt.

Etwa 115 Gäste kamen am Samstag, 16. November 2019, zum Ehrenamtstag des Kirchenkreises Schleiz in Knau. Foto: Martin Schöne

Pfarrer Rösler vertrat eine leider verhinderte Superintendentin als Moderator und eröffnete den Nachmittag aus Anlass des diesjährigen Erinnerns an 30 Jahre friedliche Revolution in Deutschland mit einem klassischen Erich-Honecker-Witz. Sie wissen schon, den mit der Sonne, die am Abend auf Honeckers Gruß erwidert: „Vergiss es, Erich, ich bin jetzt im Westen!“

Nach einem ersten Dank an die anwesenden Ehrenamtlichen für den Beitrag, den diese in den Gemeinden leisteten, startete eine Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen, guten Gesprächen und als Programmhöhepunkt einer Musikkabarett-Aufführung zunächst mit einer Andacht. Rösler betonte die Bedeutung dessen, dass sich die Engagierten „um die Botschaft, die gute Nachricht, die sich in Jesus Christus findet, versammeln.“

Und was machen die Ehrenamtlichen? „Mal tragen sie Gesangbücher, mal die Verantwortung. Mal zählen sie Schäfchen, mal die Kollekte. Mal ziehen sie die Kirchturmuhr auf und mal den Pfarrer“, erörterte Rösler augenzwinkernd.

Auch das Klavierkabarett als musikalisch-humoristischer Programmpunkt halte Überraschungen für die Gäste bereit, waren sich im Vorhinein Kantorin Ricarda Kappauf und Pfarrer Tillmann Boelter aus Ebersdorf sicher. Sie hätten die Lieder des Berliner Kabarettisten und Wortkünstlers Bodo Wartke schon häufig aufgeführt. „Das geht ans Herz“, so Kappauf.