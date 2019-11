Viele Besucher erkunden das Neustädter Malerhandwerk

Die Ausstellung „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst“ ist die größte, die in diesem Jahr im Museum für Stadtgeschichte in Neustadt zu sehen ist. Entsprechend groß war auch das Interesse zur Eröffnung, zu der sich rund 130 Besucher in den Neustädter Rathaussaal aufgemacht hatten. Dass Neustadts Malern mit der nun gezeigten Schau diese besondere Aufmerksamkeit zuteil wird, verwundert nicht, nahmen sie doch neben Tuchmachern und Gerbern eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Handwerks der Orlastadt ein, wie Bürgermeister Ralf Weiße in seinen einleitenden Worten verdeutlichte. Fast alle Maler hatten in der Stadt um die vergangene Jahrhundertwende ihre eigenen Geschäfte und Werkstätten für Dekorationsmalerei, arbeiteten als Stubenmaler oder waren bei den hiesigen Karussellfabriken angestellt. Bis zum Jahr 1938 stieg die Zahl der selbstständigen Dekorationsmaler auf 18. Viele dieser Berufsmaler hegten zudem künstlerische Ambitionen. Noch heute finden sich Werke aus der Hand jener Maler in den heimischen vier Wänden vieler Neustädter wieder. Denn die sogenannten „Handwerkermaler“ um Alfred und Karl Patzer, Eduard und Alfred Broders, Alex Prehl, Leonhard Telz, Albert Kielblock und Otto Naumann verkauften ihre Bilder in ihren Geschäften der Neustädter Innenstadt.

Erinnern konnte sich an diesen Umstand auch Werner Greiling, Vorsitzender des Fördervereins für Stadtgeschichte, der in seiner Rede erzählte, wie er als einst als Junge vor dem Schaufenster der Orlagasse 27 stand, dort wo Albert Kielblock seine aktuellen Werke ausstellte. Er verwies mit einem Augenzwinkern auf das Künstlerviertel in der Orlagasse, sozusagen den „Montmartre von Neustadt (Orla)“, denn auch das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Broders befand sich in der direkten Nachbarschaft. Die Maler selbst, welche Gegenstand der Ausstellung sind, thematisierte Klaus Broders, Kurator der Ausstellung, in seiner Ansprache. Er erzählte aus dem Leben seiner eigenen Malerfamilie, vom Alltag, wie sich sein Urgroß- und Großvater mit den Kollegen bei schlechter Auftragslage die Arbeit teilten oder was ein normales Wohnhaus von dem eines Malers unterschied.

Bernd Rolle vom Vopelius Verlag Jena stellte im Rahmen der Eröffnung den begleitend zur Ausstellung erschienenen 143-seitigen Katalog „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst“, herausgegeben von Klaus Broders, Werner Greiling und Ronny Schwalbe, der Öffentlichkeit vor. Für den musikalischen Unterhaltung sorgten die Neustädter Musiker der Gruppe Eulenspiegel.

Interessiert betrachten Besucher die Ausstellungsstücke. Foto: Stadtverwaltung Neustadt

Anschließend lud Klaus Broders alle Gäste zu einem Besuch der Ausstellung im Museum für Stadtgeschichte ein. Gemeinsam wurde ein erster Blick in den Säulensaal und das Obergeschoss des Hauses geworfen, wo es eine Auswahl an Gemälden, Zeichnungen und Skizzen der Künstler sowie die Szenerie einer Malerwerkstatt zu entdecken gab. Darüber hinaus konnten Besucher mehr zum Leben und Wirken der acht ausgestellten Handwerkermaler erfahren. Viele der Gäste bewunderten die große Vielfalt der Werke und die beträchtliche Bandbreite an Techniken und Qualitäten, welche die Künstler hervorbrachten.

Besucht werden kann die Ausstellung, die einen spannenden Einblick in die Entwicklung des Malerhandwerks von etwa 1900 bis 1950 gibt, noch bis zum 5. März kommenden Jahres im Museum für Stadtgeschichte.

Zur ersten Kuratorenführung mit Klaus Broders wird am Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr eingeladen.