Viele Orlataler lieben Schnee

Pößneck/Knau. Der Winter in seiner vollen Pracht hat endlich Einzug ins Orlatal gehalten. Während sich vor wenigen Tagen viele Menschen aus nah und fern in den Hochlagen des Thüringer Waldes dichtgedrängt sammelten, um den Schnee zu genießen, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Weiße in ausreichender Menge bis in die Niederungen gerieselt. Kinder und manch Erwachsener sowie Tiere tobten und toben im Freien herum. Schneemänner und Schlitten, Schneeengel und Schneeballschlachten bieten eine willkommene Abwechslung in dieser Zeit. Zwischen Pößneck und Knau berichten Jung und Alt von ihren Erlebnissen.

An den üblichen Rodelhängen an Spielplätzen in Pößneck-Nord, Hohe Straße und Griebse sind am Montagmorgen noch tiefe Spuren der Schlitten zu entdecken, Schneemänner grinsen fröhlich und Spaziergänger tapsen durch den feuchten Rest auf den Gehwegen. An vielen Ecken sieht man schon das Gras durchscheinen. Der 80-jährige Dieter Neupert ist auf dem Weg in einen nahen Pößnecker Supermarkt: „Den Schnee brauche ich nicht, vorige Woche bin ich erst mit meinem Rad auf der spiegelglatten Straße gestürzt“, sagt er. Den Drahtesel hat er deshalb vorsorglich daheim gelassen. Aber seine Enkel in Krölpa haben sich riesig über den frischen Schnee gefreut. Am Sonntag fuhren sie mit Schlitten den Pinsenberg hinab, bauten einen Schneemann mit „einer Möhre als Nase, einem Blechtopf als Hut und Steine als Mund“, berichtet er von seinem Besuch bei seinen Enkeln.

Auf der anderen Straßenseite der Hohen Straße ist Familie Krautner unterwegs. „Ich liebe den Schnee“, sagt die ältere Dame. Egal bei welchem Wetter, man sei täglich unterwegs. Am Sonntag besuchte das Rentnerehepaar zum Beispiel die Ratsberghütte. Es sei zwar einiges los gewesen im Stadtwald, aber die Schneehungrigen wären recht diszipliniert gewesen, haben Abstand gehalten.

Ein paar Meter weiter geht Lisa Hehne mit Töchterchen Joline und Luca spazieren. Sie betreut derzeit beide Kinder daheim, da gehört der morgendliche Rundgang zum täglichen Ritual. Im Kinderwagen erwacht gerade der wenige Monate alte Junge und Kita-Kind Joline grinst über ihre roten Wangen. Soeben haben sie den Schneeengel von gestern besucht. „Der ist immer noch da!“ ruft sie begeistert. Heute Morgen habe sie gehofft, dass der Schnee noch da ist. Und hatte Glück. „Ich hoffe das bleibt noch lange so.“ Und wenn Papa von Arbeit kommt, geht’s mit dem Schlitten am Nachmittag wieder vor die Tür, weiß sie.

Im Süden von Pößneck, im Naherholungsgebiet Griebse, jagt Juli, der Hund von Julia Göring, durch den Schnee. Senkt seine Nase in die weiße Pracht. Schnuppert. Hetzt weiter. „Regen mag er gar nicht, Schnee dagegen schon“, kommentiert die junge Frau. Die Auszubildende hat Zeit, denn die ausbildende Kita ist in der Notbetreuung und die Schule ist auch gerade nicht besetzt. „Ich genieße den Schnee.“ Geht ihr der Schnee als Autofahrerin auf die Nerven? „Nö, ich brauche es gerade nicht. Dann ist eben das Auto mal zugeschneit“, sagt sie. Schon zerrt ihr Hund wieder an der Leine und flitzt gemeinsam mit seinem Herrchen los.

Auf dem Weg in Richtung Knau wird der Nebel dichter, die Schneehöhe nimmt ein wenig zu. Die Straßen sind frei. Einfahrten längst frei geschippt. Eine wohlige, winterliche Atmosphäre macht sich breit, die Bäume sind beiderseits der Straßen zugeschneit, die Äcker weiß. In Gertewitz mampfen, eingehüllt in Decken, die beiden Pferde an der Heuraufe, blicken Mal zur Kirche und kommen auch Mal zum Zaun, lassen sich streicheln. Ihnen scheint das Wetter nicht viel auszumachen.

Auf dem Gelände der Agrofarm in Knau parkt Tobias Görge, wartet auf seine berufsbedingte Verabredung. „Ich bin heute Morgen in Marburg losgefahren, hatte kein Schnee“, sagt er. Das habe er so nicht erwartet, freut sich nun darüber. Aber er ist kurz angebunden, kann es kaum genießen. Aus dem Hofladen kommt wenige Augenblicke später Anne Knetsch. Die junge Mutter findet es o.k. „Das ist mir aber zu nass-kalt. Schöner wär's wenn viel mehr Schnee liegen würde.“ Ihr Kind habe aber freilich die weiße Pracht am Sonntag ausführlich genutzt, auf einem Feld am Luftschiffweg wurde gerodelt und gespielt.

Ob in den kommenden Tagen noch mehr Schnee, wie gewünscht, fällt, ist eher fraglich, deutlich höher ist da die Glättegefahr, glaubt man den Wetterprognosen.