Bundestagswahl 2021: Viele Pößnecker haben ein neues Wahllokal

Zur Bundestagswahl am 26. September ist in Pößneck die Zahl der Stimmbezirke von acht auf sechs verringert

Pößneck. Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel fasst die Veränderungen zur Bundestagswahl 2021 für Pößneck noch einmal zusammen.

Zur Bundestagswahl am 26. September ist in Pößneck die Zahl der Stimmbezirke von acht auf sechs verringert, gleichzeitig ist die Zahl der Briefwahllokale von zwei auf drei erhöht worden. Im Zuge dieser kleinen Reform sind einige Straßen neuen Stimmbezirken zugeordnet. Darauf macht Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel mit der Empfehlung noch einmal aufmerksam, am kommenden Sonntag vor dem Gang ins Wahllokal auf der Wahlbenachrichtigungskarte nachzuschauen, wo man zur Stimmabgabe erwartet wird.

So wurden die bisherigen Wahllokale 1 (Gymnasium) und 2 (Bibliothek) zum neuen Stimmbezirk 1 im Schützenhaus zusammengefasst.

In Pößneck-Ost werden die bisherigen Wahllokale 7 (DRK-Pflegeheim) und 8 (Förderzentrum) zum neuen Stimmbezirk 2 fusioniert, dessen Urnen in der Turnhalle der Grundschule stehen werden.

Am bisherigen Stimmbezirk 5 ändert sich nichts bis auf die Tatsache, dass das Wahllokal am Viehmarkt nicht mehr im Lehrlingswohnheim, sondern ein paar Meter weiter in der Shedhalle zu finden sein wird.

Die Schlettweiner, Öpitzer und weiteren Wähler des Stimmbezirkes 6 sind neu in der Aula der Grund- und Regelschule in Pößneck-West willkommen.

Nur der vom Wernburger Weg erreichbare Klub der Volkssolidarität im Seniorenzentrum Jahnstraße 23 und das Awo-Haus im Schlettweiner Steig 5 bleiben unverändert als Wahllokale beziehungsweise Stimmbezirke 3 und 4 erhalten.

Die Stimmen der Briefwähler werden übrigens nicht mehr in den beiden Sälen des Rathauses, sondern im Bilke-Saal ausgezählt. Dort beginnt die Arbeit am Sonntag um 15 Uhr mit der Prüfung der Wahlscheine. „Die Stimmen selbst werden selbstverständlich erst ab 18 Uhr ausgezählt“, stellte Blümel nach Spekulationen in der jüngsten Sitzung des Stadtrats-Haupt- und Finanzausschusses klar.

Er weist auch darauf hin, dass in den Wahlräumen und den dazugehörigen Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Diese dürfe nur für die Dauer der Identitätsfeststellung durch die Wahlhelfer abgenommen werden. Maskenverweigerern kann laut Bundeswahlgesetz die Teilnahme an der Wahl versagt werden, es sei denn, sie legen ein ärztliches Attest über die Befreiung vom Mund-Nasen-Schutz vor.

Wahlbeobachter seien willkommen, sofern sie sich an die Infektionsschutzregelungen halten.

„In Pößneck kann eine sichere Wahl durchgeführt werden“, resümierte Blümel im Stadtrats-Haupt- und Finanzausschuss. Fragen der Brief- und Präsenzwähler werden zu den Öffnungszeiten der städtischen Verwaltung und auch am Sonntag ab 8 Uhr unter Telefon 03647/50 01 03 beantwortet.

Die Infektionsschutzregeln für die Wahllokale in Pößneck fußen auf den „Infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zur Durchführung der Bundestagswahl“ des Freistaates Thüringen und dürften so auch in den anderen Gemeinden und Städten des Saale-Orla-Kreises gelten.

