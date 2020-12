Viele Weihnachtsgrüße erreichen DRK-Pflegeheim in Pößneck

Es war für alle durch die Corona-Pandemie ein besonderes Weihnachtfest in diesem Jahr. Bei vielen Familien wurde in deutlich kleinerer Runde gefeiert, ein Besuch bei Angehörigen in Altenheimen war nicht möglich, so auch im Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Pößneck. Dennoch haben viele Menschen den Bewohnern der Einrichtung in der Rosa-Luxemburg-Straße zum Fest eine besondere Freude bereitet. „Uns haben ganz viele Aufmerksamkeiten erreicht. Das hat uns sehr gefreut, dass so viele Menschen in Gedanken bei den älteren Menschen im Pflegeheim waren“, zeigt sich Sigrid Mundus, Leiterin der sozialen Betreuung des DRK-Pflegeheims in Pößneck, dankbar.

Schulklassen gestalten Weihnachtskarten

So hätten unter anderem zwei sechste Klassen des Gymnasiums Am Weißen Turm in Pößneck fleißig für die Bewohner liebevolle Weihnachtskarten gestaltet. Außerdem hatte die Einrichtung über das soziale Netzwerk Facebook aufgerufen, Post zu schicken. Auch dieser Aufforderung seien viele nachgekommen. „Wir haben viele tolle Karten bekommen. Es wurde gemalt und gebastelt, manche waren mit einem Gedicht bestückt. Es kamen Karten aus Pößneck und Umgebung, aber auch aus anderen Bundesländern und sogar aus den USA und Schweden“, sagt Sigrid Mundus erfreut. Insgesamt erreichten mehr als 100 Weihnachtsgrüße die Einrichtung, sodass jedem Bewohner eine Karte übergeben werden konnte. Darüber hinaus wurden auch Weihnachtspäckchen im Pflegeheim abgegeben.

Weihnachts-CD's verteilt

Wie Sigrid Mundus erzählt, hatten etwa ein achtjähriges Mädchen und dessen Mutti angefragt, ob sie die Bewohner mit kleinen Aufmerksamkeiten bedenken dürfen. Groß war die Freude auch über die Weihnachts-CDs, welche das Freizeitzentrum Pößneck gemeinsam mit Kindergärten der Stadt erstellt hatte, um sie dann in den Pößnecker Pflegeheimen zu verteilen. So erhielt auch jeder Bewohner der DRK-Einrichtung ein Exemplar. „Das war eine tolle Idee. Musik und Kinder bringen immer Freude in die Herzen. Die Leute haben sich sehr gefreut“, sagt Sigrid Mundus.

Und da so viele Menschen auf unterschiedlichen Wegen an die Bewohner im Pflegeheim gedacht haben, wollte es sich die Einrichtung nicht nehmen lassen, ein großes Dankeschön an all jene zu richten. „Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, das war eine tolle Sache“, sagt Sigrid Mundus stellvertretend für alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung.