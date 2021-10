Vier Kitas im Saale-Orla-Kreis bekommen neue Hochbeete

Pößneck. Vier Kindertagesstätten im Saale-Orla-Kreis dürfen sich über je ein neues Hochbeet im Wert von 439 Euro freuen.

Denn das Kinderland in Pößneck, die Kita Gänseblümchen in Neustadt, die Burgspatzen in Ranis sowie das Spatzennest in Linda gehören zu den Gewinnern der Aktion „Ein Hochbeet für euren Kindergarten“ der Volksbank Vogtland-Saale-Orla. Aus insgesamt 27 Bewerbungen ermittelte das Los dieser Tage die zehn Gewinner-Kitas.

Sie erhalten die Hochbeete, die aus Erträgen des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen finanziert werden, im Frühjahr 2022. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kleinsten in unserem Geschäftsgebiet unterstützen können. Ich bin gespannt auf die leuchtenden Kinderaugen bei der ersten Ernte des angebauten Gemüses“, so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla.