Vier Knutfeste am 11. Januar im Orlatal

Seit einigen Jahren etablieren sich im ländlichen Raum sogenannte Knutfeste, besser bekannt unter Weihnachtsbaumverbrennung. Am Samstag, 11. Januar, sind gleich drei in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg und eine in Krölpa angesagt. In den frühen Abendstunden werden ausgediente Nadelbäume feierlich den Flammen übergeben. Mit kulinarischen Verlockungen rufen die örtlichen Feuerwehrvereine auf, ihre Weihnachtsbäume zu spenden.

Flammen lodern in:

Bodelwitz, 17 Uhr, Schulgarten am Dorfteich

Oppurg, 16.30 Uhr, auf dem Sportplatz

Langenorla, 18 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus

Krölpa, 16 Uhr, auf dem Festplatz