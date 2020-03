Pößneck. In Pößneck waren die Eisenacher Doom-Band Pulsar zu Gast

Vierte Metaldisse im Ins Eck

In der Pößnecker Pilsbar Ins Eck rief der kürzlich gegründete Verein Mukkebazar zur gepflegten Zusammenkunft. Die vierte Metaldisse wartete mit den Eisenacher Jungs von Pulsar auf. Mehr als 50 Gäste rockten zu doomigen Metal-Klängen ab, schlürften Bier und ließen sich von der jungen Band verzaubern.

In der Pößnecker Bahnhofsstraße servierten die drei Langhaarigen eine manchmal eingängig schnelle und zwischenzeitlich auch eher getragen-schwere Mischung aus verschiedenen Metalklängen dem zahlenden Publikum. Die vor drei Jahren gegründete Band bildete eine andere Facette harter Gitarrenklänge ab. Denn zur Konzertreihe in der Pilsbar waren bereits die metallischen Rock’n Roller von Wayward und auch die Trash-Metal-Band Spydor zu Gast.

Neben den Live-Klängen sorgte anschließend der Pößnecker Plattendreher DJ Death Tooth für eine gepflegte Metal-Disco-Atmosphäre. In gemütlicher Runde wurde bis in die frühen Morgenstunden noch jede Menge Haar geschüttelt und das ein oder andere kühle Getränk genossen. Fans der harten Gitarrenklänge dürfen jedenfalls wieder gespannt sein, was der Mukkebazar als nächste Band zur fünften Metaldisse aus dem Hut zaubern wird.

Als nächstes wird im Rahmen der Pößnecker Kneipentour am 21. März In’n’Out und Peer Oxon die Bühne im Ins Eck entern.