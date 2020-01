Pfarrer Jörg Reichmann begrüßt die Gäste beim Orgelkonzert zum Jahresausklang 2019 in der Jüdeweiner Kirche in Pößneck.

Virtuoses Orgelkonzert erfreut am Silvesterabend in Pößneck

Mit dem Applaus in Kirchen ist es ja so eine Sache. Manch einer mag nach musikalischen oder anderen kulturellen Beiträgen in Kirchen ob der historisch-religiösen Kulisse lieber nicht applaudieren, wieder andere sehen darin kein Problem. Das Pößnecker Publikum beantwortete die Frage nach dem Beifall im Gotteshaus am Silvesterabend in der Jüdeweiner Kirche spontan und ganz individuell.

Denn schon nach dem ersten fulminant gespielten Stück des Orgelkonzertes zum Jahresausklang dauerte es nur einen kurzen Moment des Zögerns bis letztlich das Publikum laut applaudierte. Da hatte Pfarrer Jörg Reichmann noch nicht einmal die Gäste in der voll besetzten Kirche begrüßt. Das tat er wenig später und empfahl den Gästen das Konzert als einen Moment des Innehaltens. Ein vielfältiges Programm sei vorbereitet. „Schön, dass Sie alle da sind. ich wünsche uns allen eine angenehme Konzertstimmung“, schloss er. Für das folgende stimmungsvolle Klangerlebnis zeichneten der neue Kantor Cornelius Hofmann und Wilhelmine Reh aus Weimar verantwortlich. Sie hatten nicht zuviel versprochen, als sie das Konzert als Feuerwerk der Orgelmusik angekündigt hatten. War das erste Stück von Johann Sebastian Bach besonders mitreißend und raumfüllend, zeigte sich das zweite Stück von Claude Balbastre verspielter und heller. Virtuos ließen die Musiker die Orgel mal wie eine Flöte tippeln und dann wieder einem Horn gleich tönen. Aber erst mit dem vierten Stück, „Dance with me“ von Michael Schütz, das mit seinem Klezmer-Stil beinahe an eine fröhliche, tanzbare Polka erinnerte, gelang es erneut, den Zuhörern einen spontanen Applaus zu entlocken. Nur bei leiseren Passagen war von draußen das vorfristige Gehämmer der Feuerwerksbatterien zu vernehmen, während drinnen das Publikum in der Musik versank und womöglich wirklich für einen Moment inne hielt. Beim Heraustreten aus der Kirche lag bereits der Geschmack von Schwarzpulver in der Luft, so dass man fast verleitet war, sich gleich wieder in die festliche Stimmung der Kirche zurückzuziehen.