Vision eines neuen Lichtspielhauses in Pößneck

„Man braucht schon jede Menge Wahnsinn, um ein Kino selbst zu bauen“, sagt der Hohenleubener Hubert Lautenbach, der sich selbst als Film-Fanatiker bezeichnet. Er hat vor, in das ehemalige Haus der Jugend und des Sports an der Straße des Friedens in Pößneck ein Lichtspielhaus mit mindestens drei Kinosälen zu bauen. Und das mit seinen eigenen Händen.

Dass er dazu in der Lage ist, seine Vision umzusetzen, bewies der geschickte Handwerker aus dem Landkreis Greiz schon einmal. Über einen ungefähren Zeitraum von zehn Jahren baute er einen Teil des Kulturhauses am Bad Lobensteiner Kurpark zum Kino aus. Seit mehr als neun Jahren können Filmfans die neusten Streifen im Kino am Park genießen.

Dass in Pößneck demnächst wieder bewegte Bilder über eine Leinwand flimmern sollen, ist beim derzeitigem Stand allerdings schwer vorstellbar. Die Liste der abzuarbeitenden Dinge auf dem Weg dorthin sind lang. Die baulichen Mängel an der Gebäudesubstanz und natürlich im Inneren sind unübersehbar.

Derzeit laufe die Sicherung des Objektes. So hat sich beispielsweise die Zwischendecke unter dem maroden Dachstuhl an der tiefsten Stelle um 60 Zentimeter nach unten gewölbt. Eingebrochene Böden, undichtes Dach, fehlender Wasseranschluss. Einzig die vier Außenwände wären standfest. Man könnte fast behaupten es ist eine Schrottimmobilie. Aber davon lässt er sich nicht beeindrucken.

Das Haus in der Straße des Friedens. Foto: Marcus Cislak

MarodeBausubstanz

„Über viele Jahre stand das Gebäude leer, zu lange hat sich niemand darum gekümmert“, so Lautenbach. Das räche sich nun. Aber er sieht auch Chancen für ein Pößnecker Kino. Die Innenstadt ist nicht weit weg, öffentliche Parkplätze sind reichlich vorhanden, Lesungen und Konzerte, Filmfestivals, Schulkino und Café sind möglich. Im Kellergeschoss, wo es eine Kegelbahn gibt, könnte ein weiterer kleiner Saal für abseitige Kunstfilme entstehen. Ideen sind in jedem Fall reichlich vorhanden.

Fast im Alleingang versucht er nun zu retten, was zu retten geht. Ans Aufgeben denkt er nicht. Jede freie Minute nach der Arbeit als bundesweit tätiger Kinotechniker nutzt Lautenbach, er baut und bastelt im und am Gebäude, um seinem Traum, Pößneck wieder ein Kino zugeben, näher zu kommen.

18 Tonnen Beton angemischt

Viele Tonnen Müll und Schutt habe er händisch beräumt. „Dutzende Kühlschränke- und truhen, Autoreifen, Batterien, Klamotten und Essensreste habe ich herausgeschafft, der Großteil ist weg“, sagt er. 18 Tonnen Beton habe er angemischt, um ein geeignetes Fundament für die 50 Tonnen schwere Mauer in der Mitte zu haben. Etwa ein Drittel der Wand, die für die Statik des Gebäudes essenziell sei, stehe bereits. Sie wird zukünftig die Decke stützen und gleichzeitig zwei Kinosäle abtrennen. Nach der Fertigstellung soll der Dachstuhl folgen, vielleicht auch schon der Vorführraum an der nördlichen Wand entstanden sein. „Wenn ich das alles in diesem Jahr noch realisieren kann, bin ich schon sehr stolz“, sagt der Hohenleubener.

Blick von der Empore. Foto: Marcus Cislak

Mehr als eine halbe Million Euro werde er wohl insgesamt investieren müssen, schätzt er. Jeden übrigen Cent stecke er in das Objekt. „Das Ziegenrücker Autokino werde ich in diesem Jahr wiederbeleben, um Geld für das Pößnecker zu verdienen“, kündigt er an. Finanzielle Sorgen plagen ihn weniger, eher die geringe Akzeptanz. „Ich wünsche mir eine breitere Unterstützung, freiwillige helfende Hände zum Beispiel“, sagt er.

Seit etwas mehr als zwei Jahren besitzt er das Haus an der Straße des Friedens. Bei einer Zwangsversteigerung am 15. November 2017 konnte er für 8000 Euro zuschlagen. Schon der Weg dorthin sei steinig gewesen.

Die Stadt habe Hubert Lautenbach von Anfang unterstützt, sagt Frank Bachmann, Leiter des Pößnecker Bauamtes. Man habe die Banken überzeugen können, das hochbelastete Gebäude überhaupt unter den Hammer zu bringen. „Wir haben ein Verkehrswertgutachten beauftragt“, teilte er auf Nachfrage weiter mit. „Ich finde das Engagement herausragend, er packt an, kontinuierlich passiert etwas“, so Bachmann. „Ein Kino ist ein Standortvorteil“, sagt er. Die Stadt biete Unterstützung bei der Planung an. Planungsleistungen könnten gefördert werden.